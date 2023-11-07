Ülke turizmi tanıtılıyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı 6-8 Kasım tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen “World Travel Market” turizm fuarında katılarak, tanıtım faaliyetlerine başladı.

Bu yıl 44’üncü yılı olan 2023 Dünya Turizm Fuarı (WTM) geçmiş yıllarda olduğu gibi Londra’nın Docklands bölgesi Excel fuar alanında yer alıyor.

Toplam 182 ülkeden yaklaşık 5 bin firmanın katıldığı fuarı 53 bin turizm profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

KKTC standı bu yıl da modern bir konsept üzerinde ülke turizmini yansıtan görseller ile tanıtılıyor. Dijital tanıtım araçlarından kare kod uygulamasının da kullanıldığı Kuzey Kıbrıs standında akıllı telefonlar aracılığı ile tüm bilgiler anında cep telefonuna geliyor.

Turizm paydaşlarının da katıldığı fuarda ülke tanıtımının yanı sıra, ülkeye özgü lezzetlerin ikramı da yapılarak, standı ziyaret eden misafirlerin kültürel lezzetleri tatması sağlanıyor.

Ataoğlu yerli ve yabancı turizm sektörleri ile bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu fuara katılarak yerli ve yabancı turizm sektörleri ile bir araya geldi.

Fuarda, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC standını ziyaret ederek, Kuzey Kıbrıs turizmi hakkında Bakan Ataoğlu ile görüştü.

Bakan Ataoğlu, Azerbaycan Turizm Bakan Yardımcısı Kanan Gasimov ile KKTC standında bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi.

Azerbaycan ile olan güzel ilişkilere değinen Ataoğlu, yakın zamanda Azerbaycan ile iş birliği çalışmalarına imza atacaklarını ifade etti.

Ataoğlu İngiltere’de düzenlenen “World Travel Market Turizm Fuarı’nın kendileri için ciddi öneme sahip olduğunu söyledi.

İngiltere pazarına bu yıl daha fazla önem verdiklerini ifade eden Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde yapılan tanıtım filmlerinin İngiltere televizyonları ve sitelerinde yayınlanmasının ardından bu yıl farklı tanıtımlar da yapıldığını belirtti.

Yeni gelişmeler olacak

Yeni Ercan Havalimanı’nın açılması ile geçtiğimiz hafta THY’nin büyük gövdeli uçaklarının ülkeye sefer başlattığına da değinen Ataoğlu, her gün bir büyük gövdeli uçağın KKTC’ye geleceğini, bu hamlenin turizme ciddi fayda sağlayacağını kaydetti.

Sun Express’in de ülkeye uçuş başlattığını hatırlatan Ataoğlu, yeni havayolu şirketleri ile de görüşmeler yaptıklarını, yakın zamanda yeni gelişmeler olabileceğini söyledi.

Yapılan yoğun çalışmalar nedeniyle 2024 yılında Türkiye ve Avrupa’dan daha fazla turist beklediklerini belirten Bakan Ataoğlu, emeklerinden ötürü tüm turizm paydaşlarına da teşekkür etti.

