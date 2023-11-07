“ Kayıtsız insanlar hepimiz için tehlikedir ”

Kuzey Kıbrıs’ta mahkum ve tutuklu sayısının binin üzerine çıkması, ayrıca sınır dışı edilecek 74 kişinin öğrenci yurduna yerleştirilmesi üzerine meclisin dünkü birleşiminde muhalefetin sert eleştirilerine maruz kalan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz tarihi bir itirafta bulunarak, nüfusun da kaçak çalışanların sayısının da bilinmediğini söyledi.

Kayıt dışı kişilerin ülkede olmaması gerektiğini ifade eden Oğuz ““Kayıtsız insanlar hepimiz için tehlike” dedi.

Oğuz; halen cezaevinde bin 13 mahkum ve tutuklunun bulunduğunu belirtirken, 89 kişinin şartlı tahliyeden yararlandığını ifade etti.

Oğuz “ileriye dönük kalkınma planı yapılacaksa, nüfusun bilinmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Erhürman: Suç oranları artar

Cezaevlerinin durumu, nüfus ve kayıt dışı yaşan dün Meclis toplantısında gündeme geldi.

CTP Başkanı Tufan Erhürman, nüfus politikasının hayata geçmemesinin, trafik, kanalizasyon ve benzeri konuların yanı sıra hapishanelerde de bazı sonuçları olduğunu söyledi.

Hapishanede bir kişinin sağlıklı beslenmesinin maliyetinin ayda 20 bin 800 TL olduğunu ve yöneticilerin bu parayı harcamak yerine mahkumları gönderme yaklaşımında olduğunu anlatan Erhürman, bu yaklaşımın suçu artırabileceği uyarısında bulundu.

Yeni açılan hapishanenin bile yetersiz duruma geldiğini belirten Erhürman, “Sonuçları yaşıyoruz… Sonuçları yaşadığımız zaman sanki sebepleri yokmuş gibi sonuçlar üzerinden çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bataklığı mı kurutursunuz, sivrisinekle mi mücadele edersiniz sorusunu anımsatıyor” şeklinde konuştu.

Cezaevindeki insan sayısı neden arttı?

Cezaevindeki insan sayısının neden arttığını sorgulayan Erhürman, “Öğrenciler üzerinden bir sorun yaşıyoruz. Çalışma izinliler üzerinden bir sorun yaşıyoruz. Mülkiyet edinme, oturma izni, vatandaşlık meselesiyle ilgili düzgün önlemler almayıp sorunlar yaşıyoruz. Suç türleri de arttı, fail de arttı, zanlı da arttı. Artmaya da devam edecek. Bir hapishane daha inşa edin, fark etmez, o da dolacak” ifadelerini kullandı.

Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çözüm olarak da şartlı tahliye sürecinin kısaltılması gündeme getiriliyor. Hapishanede tutmayalım, yollayalım deniyor. Bunun popülizmine katılmayın. Burada ciddi bir risk var. Tamam, kaçak olarak geleni geri gönderelim, bu konuşulabilir. Ama cezaevinde kim varsa, tümünü gönderelim yaklaşımı çok tehlikelidir. Bunun çok tehlikeli sonuçları var.”

Söz konusu anlayışla, suça eğilimi olan insanların Kıbrıs’ın kuzeyini bir suç cenneti olarak görebileceğini vurgulayan Erhürman, “Bu işin organizatörleri, örgütler derse ki; bu suçu orada işle yakalanmazsan bu parayı al, yakalanırsan en kötü ihtimal uçağa binip memleketine gönderecekler. Bu suçu arttırabilir. Bunlar çok tehlikeli enstrümanlardır” ifadelerini kullandı.

Oğuz: Kaçak insanlar hepimiz için tehlike

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz toplantıda, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a yanıt verdi. İleriye dönük kalkınma planı yapılacaksa, nüfusun bilinmesi gerektiğini belirten Oğuz, “Hükümetin bu konuda çalışmaları var… Ülkenin geleceği hepimizin gailesi” diye konuştu.

Şartlı Tahliye Tüzüğü'nde yapılan değişikliğe de değinen Oğuz, tüzükteki değişikliğin bir önceki değişiklikten bir farkı olmadığını kaydetti. Şu anda cezaevinde bin 13 mahkum ve tutuklu olduğunu dile getiren Oğuz, 23 Haziran 2023 tarihinden bugüne kadar Şartlı Tahliye Kurulu’na 247 başvuru yapıldığını ve 89 kişinin şartlı tahliyeden yararlandığını ifade etti.

Ülkede kayıt dışı olarak, izinsiz ikamet başta olmak üzere çok sayıda kişi olduğunu bildiklerini dile getiren Bakan Oğuz, düzensiz göçle mücadele konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Kayıt dışı kişilerin ülkede olmaması gerektiğini vurgulayan Oğuz, “Kayıtsız insanlar hepimiz için tehlike” dedi.

Bir soru üzerine Oğuz, şartlı tahliye konusunda mahkumlardan ve ailelerden talep geldiğini anlatarak, bunun kişiye özel olmadığına dikkat çekti. Bakan Oğuz, belli zamanlarda şartlı tahliyenin yapıldığını kaydetti.

Başka bir soru üzerine Dursun Oğuz, muhaceretle ilgili şu anda bir affın gündemde olmadığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023, 09:51