Letafet’te müzik ziyafeti

Şarkıları ve yorumları ile en beğenilen sanatçılar arasında yer alan ünlü müzik grubu Rubato, 4 Kasım Cumartesi akşamı Merit Park Letafet’te sahne aldı.

Konserde dillerden düşmeyen şarkıları seslendiren grup, bazı şarkılarını ise hayranları ile hep bir ağızdan söyledi.

Sevilen grup, kendi seslendirmiş oldukları şarkıların yanısıra, Ahmet Kaya’dan “Kum Gibi” , İbrahim Tatlıses’ten “Dertler Derya”, Müslüm Gürses’ten “Unutamadım” gibi daha birçok usta sanatçının eserlerini de seslendirerek sevenlerine muhteşem bir gece yaşattı.

Rubato, yaklaşık iki saat süren konserde dinleyenlerine unutamayacakları bir müzik ziyafeti sunmasının ardından, sahneden ayrıldı.

