Kampanyalar düzenlenecek

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye üzerinden KKTC'ye ya da KKTC'den devam uçuşlarına ilişkin bir çalışma yürütüldüğünü, uluslararası güvenlik sürecinin tamamlanmasıyla ülkeye yönelik kampanyalara da ağırlık vereceğini söyledi.

Bakan Ersoy, İngiltere'nin başkenti Londra'da katıldığı World Travel Market (WTM) fuarına katıldı.

Fuarda Ersoy ile Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC standını ziyaret ederek, Kuzey Kıbrıs turizmi hakkında Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile görüştü.

Ersoy, Türkiye'nin yaz sezonunu 3,8 milyon İngiliz turistle kapatacağını belirterek, 2026 hedefinin 5 milyon turist olduğunu kaydetti.

Kovid-19 salgını öncesi Türkiye'nin 2,5 milyon İngiliz ziyaretçi ağırladığını kaydeden Ersoy, "Kısa vadeli programda pandemi sonrası hızlı bir çıkış yakaladık ve bu yıl, 3,8 milyon İngiliz ziyaretçiyle sezonu kapatacağız. 2026 hedefimiz 5 milyon. Aşamalı olarak bu plana uygun şekilde pazarı büyütmeye devam ediyoruz." dedi.

Ersoy, Türkiye'nin kültür turlarında da bir numaralı destinasyon olması hedefinden söz ederek, "Bu sene, geçen seneye kıyasla ören yerlerindeki ziyaretçi sayısının yüzde 47 arttığını görüyoruz. Hem bunun tanıtımını sağlıyoruz hem de görülecek yerlerin yeniden ihyasının sonucunu alıyoruz." diye konuştu.

Ersoy, Türkiye üzerinden KKTC'ye ya da KKTC'den devam uçuşlarına ilişkin bir çalışma yürütüldüğünü, uluslararası güvenlik sürecinin tamamlanmasıyla ülkeye yönelik kampanyalara da ağırlık vereceğini söyledi.

