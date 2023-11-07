‘Parsel’ krizi çıktı

Yiğitler-Pile Yol Projesinin yapımında dün bir kez daha gerginlik yaşandı. Güney Kıbrıs’ın parselleme faaliyetlerinin KKTC topraklarına kaydığı belirtilirken, söz konusu gerginliğin Çayhan Düzlüğü üzerinde yaşandığı ifade edildi.

Yiğitler-Pile Yol Projesinin güzergahında dün sabah hareketli saatler yaşanırken, bölgeye çok sayıda asker ve polis sevk edildi.

Bölgeye geçmek isteyen basın mensuplarının geçişine izin verilmezken, Pile’ye geçmek için Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı’na giden çok sayıda basın mensubu, geri dönmek zorunda kaldı.

Pile’de sabah saatlerinde yaşanan gerginlik, Güney Kıbrıs’ın parselasyon çalışmalarını durdurmasının ardından sona erdi.

AlphaNews’in aktardığına göre parselasyon çalışmaları geçici süreliğine durduruldu.

Sınır aşıldı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, geçtiğimiz hafta Yiğitler-Pile Yol Projesi’yle ilgili düzenlediği basın toplantısında, “Bölgede bizimle anlaşmadan, onayımızı almadan bizim yol güzergahımıza girilerek parselleme çalışmalarına başlandı. Bir an önce Rum iş makinelerinin işi durdurması ve bölgeyi terk etmesi gerektiğini vurguluyoruz” demişti. Ertuğruloğlu, BM’nin barışı tehdit eden bir ortam yarattığını ve bunu “inadına” yaptığını söylemişti.

Güvenliği polis sağlıyor

Yiğitler-Pile Yol Projesindeki ilk krizi ise 2023 yılı Ağustos ayında yaşanmıştı. BM Barış Gücü askerleri, yol yapım projesini engellenmeye çalışmıştı.

KKTC güvenlik güçlerinin, BM Barış Gücü askerlerini KKTC topraklarından Yeşil Hat'ta geri itmesi sonucu yaşanan gerginlik son bulmuştu.

Yetkililer, yol yapım çalışmalarının güvenliğinin polis tarafından sağlanacağını, yolun geçeceği güzergaha BM personeli ve araçlarının girişine izin verilmeyeceğini belirtmişti.