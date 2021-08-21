Tümü öğrenci

Suna ERDEN

Lefkoşa’da park halindeki araçtan cüzdan çaldıkları iddia edilen Alhaji Amadu Kamara, Abu Bakarr Bah ve Olatunji Lionel Jesse George hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandıkları belirtildi.

Zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, Alhaji Amadu Kamara, Abu Bakarr Bah ve Olatunji Lionel Jesse George’un 14 Ağustos 2021 tarihinde saat 15.00 sıralarında Göçmenköy’de park halinde bulunan A.Ö.’ye ait kilitsiz vaziyetteki LV 742 plakalı araçtan içerisinde kimlik kartı, sürüş ehliyeti ve banka hesap kartları, üç adet USB, 200 TL ve 70 Euro nakit paranın bulunduğu cüzdanı çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların kamera görüntülerinden tespit edildiğini belirtti. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, üç zanlının da üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlıların 15’er bin TL nakit teminat yatırmaları şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.