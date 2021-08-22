Bu zihniyetle çözüm olmaz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Hollandalı Parlamenter Liane den Haan ile yaptığı gayriresmî görüşmeyi ağır şekilde eleştiren Rum ve Yunan siyasilerini sağduyuya davet etti.

Ataoğlu, görüşmeden rahatsız olan bu zihniyetin, gelecek nesillere de bunu aşılayıp, Kıbrıs’ta çözümsüzlüğü kalıcı kılmak istediğini belirtti.

Ataoğlu yaptığı açıklamada, dostane bir görüşmeye bile tahammül edemeyen Rum ve Yunan zihniyeti ile bir 50 yıl daha kaybedilemeyeceğini belirterek, bundan sonra başlayacak olası görüşmelerin de sağlıklı sonuç vermeyeceğini kaydetti.

Rumların her fırsatta Kıbrıslı Türklere karşı sergilediği ırkçı davranışlardan ötürü, Rum ve Yunan zihniyetini açıkça yansıttıklarını belirten Ataoğlu, tüm dünyanın bu durumu görüp sadece izlediğine işaret etti.

Fikri Ataoğlu, Kıbrıs konusunda Avrupa Birliği’nin tek taraflı tutum sergileyerek Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni AB üyesi yaptığına değinerek o günden itibaren çözümsüzlüğün resmileştiğini ifade etti.

Ataoğlu, Hollandalı Parlamenter Liane den Haan’ın Kıbrıslı Türklere ilgi ve sevgisinden rahatsız olan bu zihniyetin gelecek nesillere de bunu aşılayıp, Kıbrıs’ta çözümsüzlüğü kalıcı kılmak istediğini vurguladı.

Bunca yapılan saldırı karşısında Sayın Liane den Haan’ın paylaştığı görüşlere bir kez daha katıldığımı belirtir, KKTC halkı olarak Liane den Haan’ı her zaman ülkemizde misafir etmekten gurur ve mutluluk duyarız.”

