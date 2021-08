Sağlıkta skandal

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs her gün can almaya devam ederken, basında, hastalara diplomasız doktorların baktığı yönündeki şikayetler yer buldu.

Alithia, “Koronavirüs: Dün Beş Kişi Daha Öldü- Kurbanlar Arasında 53 ve 57 Yaşında Olanlar Var… Her Gün Ölüm” başlığıyla ikinci manşet olarak değerlendirdiği haberinde, koronavirüsten 12 Ağustos’ta 2, 13 Ağustos’ta 1, 14’ünde 1, 16’sında 5, 17’sinde 3, 18’inde 3, 19’unda 3 ve dün de (20 Ağustos) 5 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kayıplarının 475’e yükseldiğini yazdı.

Gazete “Hastaları Diplomasız Doktorlar Muayene Ediyor… Hasta Örgütlerinden Ciddi Şikâyetler” başlığıyla manşete çektiği haberinde ise Hasta Birlikleri Federasyonu Başkanı Marios Kulumas’ın, hastaları sahte diplomalı “çakma” doktorların muayene ettiğini ve bütün yetkili mercilerin durumdan haberdar olduğunu şikâyetinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre İdari Mahkeme kararı ile diplomaları sahte addedilen doktorların, meselenin halen ceza mahkemesine götürülmemesinden dolayı bugüne kadar hasta bakmaya devam ettiğini anlatan Kulumas, “çakma diplomalı” doktorlardan ikisinin Güney Kıbrıs Tabipler Birliği’ne kayıtlı olduğunu ve 5 yıldır bu kişileri Ceza Mahkemesi’ne çıkarmaya çalıştıklarını vurguladı.

Kulumas, Tabipler Birliği’ne kayıtlı oldukları için “çakma diplomalı” doktorların isimlerini ifşa da edemediklerini söylerken Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu, son yıllarda bu tür 11 dosya ile ilgilendiklerini açıkladı.

Aynı gazete Rum Polis Teşkilâtının koronavirüs nedeniyle ilk kaybını dün yaşadığını, 24 yıl teşkilatın çeşitli kademelerinde görev yapan 58 yaşındaki polis çavuşu Stelios Papayotu’nun, birkaç gündür Lefkoşa Rum Devlet Hastanesinde entübe halde verdiği yaşam savaşını dün kaybettiğini yazdı.



Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2021, 03:45