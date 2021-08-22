Pandemi sürecinde, turizm sektörü dengesi alt üst oldu

Tüm dünyanın önde gelen turizm destinasyonları gelecekle ilgili planlamalarını yapmaya başladı.

Bizim ülkemizde de aynı. Hatta daha da ileride hamleler yapılıyor.

Cruise gemileri Girne Limanı’na yanaşacak, Azerbaycan ile yapılan anlaşmalar neticesinde zengin Azeriler yatırım ve tatil için turistleri buraya dolacak. Hatta Hollanda'dan gelen parlamento üyesi bayan söz verdi, gelecek yıl Ada'nın kuzeyi Hollandalı kaynayacak. Güneyli komşular bile ayağa kalktı, sakın oraya turist getirmeyin sizi sonra öldürürler dedi.

Çok büyük hamleler, inşallah memleketimizde turizm patlaması olacak.

İster inanın, ister inanmayın, Kuzey Kıbrıs Akdeniz çanağının en popüler destinasyonu olacak. En sonunda patlıyoruz…

Şimdi yirmi altı bin olan yatak sayımız o kadar çok rezervasyon alacak ki, önümüzdeki yıl yer bulmakta zorlanan turistler 2023, 24, 25 yılı odalarını kapatacak.

Şükürler olsun Rabbime, bu günleri de bize gösterdiği için. Bin şükürler olsun.

Pandemi öncesinde yıllardan beri dünyanın en çok ziyaretçi alan ülkesi Fransa, en çok turizm geliri elde eden ülkesi Amerika idi. Akdeniz ülkesi İspanya ziyaretçi turizm gelirinde ikinci sıradaydı.

Tepetaklak olan öngörü ve beklentiler

Kuzey Kıbrıs özelinde hal böyle iken acaba Avrupa'nın önde gelen turizm destinasyonların durumu ne?

Dünyanın en çok ziyaretçi alan destinasyonu Fransa’nın bu yıl sonuna kadar alacağı ziyaretçi sayısı, turizm otoritelerine göre 2019 yılının yarısına kadar yetişemeyecek.

Enteresan istatistikler vermeye devam edelim.

Pandemi sürecinde, bu kadar yangın ve doğal felaketler olmasına rağmen, Türkiye turizm tarihinde ilk kez ziyaretçi sayısında İspanya’dan fazla oldu. Yunanistan yangın ve pandemi ile savaşırken 2020 istatistiklerinin önüne geçecek. Güneyli komşular her şeye rağmen, pandemi ve vaka sayıları düşünüldüğünde özellikle Rusya Federasyonundan gelen turistler ile doldu, taştı. Çok ciddi çalışan, pandemi karantina, bileklik gibi faktörleri elinin tersi ile iten bir yönetim, doğru idare edilen tur operatörü ve otelci ilişkisi sonucunda yakalanan büyük bir başarı.

Türkiye'de geçen yılı yaklaşık 3,5 milyon turistle kapatan Antalya, her türlü sıkıntıya rağmen bu rakamı Ağustos ayında aştı.

Günümüzde kitle turizminin (deniz, kum, güneş - Sea, Sun, Sand (3S) odak noktası Hub durumunda olan Akdeniz bölgesi ve en yeni tesisler ve muhteşem otel kalitesi ile Türkiye karşısında seksenli yıllarda gelişimini tamamlayan Avrupa otelleri seyahat endüstrisi en az beş yıl toparlanamayacak ağır darbe aldı. Bu sebeple de dengeler değişiyor.

Pandemi dünya turizminin ilk 10 listesindeki sıralamayı değiştiriyor

Dünya Gazetesi'nin Seyahat Endüstrisi Sayfasındaki haberde şöyle deniyor:

"Örneğin, Fransa yalnız bölgenin değil yıllardan beri dünyanın en çok ziyaretçi alan destinasyonu olmaya devam etse de bu yıl alacağı ziyaretçi 2019 yılının bile yarısı kadar bile olmayacak.

Bu arada yıllardan beri dünyanın en çok ziyaretçi alan ilk 10 ülke sıralamasında ilk ikide olan İspanya’nın yerini Türkiye aldı. Pandemi ortamında Türkiye turizm tarihinde ilk kez ziyaretçi sayısında İspanya’nın önüne geçti.

Öte yandan geçen yılı yaklaşık 3,5 milyon turistle kapatan Antalya, bu rakamı Ağustos ayında aştı. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, yıl başından bu yana Antalya’ya gelen turist sayısı 4 milyon 351 bin 879 kişi olurken bunların yarısı, 2 milyona yakın Rusya’dan.

Akdeniz ülkelerinden İtalya pandemiden en çok zarar gören Akdeniz ülkesi iken Ağustos’ta 2019 yılının da üzerine çıkan ziyaretçi aldı."

APA Haber Ajansı’nın haberine göre, "İtalya´daki CNA Tourism and Commerce adlı turizm birliğinin veri ve tahminlerinde 2021 Ağustos ayında toplam 13 milyon İtalyan turist tatil yapacak. Habere göre bu sayı 2019 yılından 3 milyon daha fazla.

Benzer durum Yunanistan içinde geçerli. Yunanistan’ın Ağustos ayında aldığı ziyaretçi sayısı 2019 yılını geçti.

Ağustos ayı için Yunanistan'a toplamda 4 milyon uçak koltuğu planlandığı ve bu sayının 2019'un aynı ayının yüzde 2,3 üzerinde olduğu belirtiliyor.

Akdeniz’in turizmde öne çıkan ülkelerinden Mısır, altı yıldır kaynak pazarı Rusya’nın charter uçuşlarına kapalı tuttuktan sonra Ağustos ayında charter seferleri yeniden başlasa da durumu belirsiz.

Akdeniz’in turist alan destinasyonlarında durum bu iken turist gönderen kaynak pazarların konumu da değişti.

Akdeniz, eskiden beri başını Almanya ve İngiltere’nin çektiği Avrupalı turistin en çok tercih ettiği bölgedir. Pandemi nedeniyle Avrupa genelinde özellikle de Almanya ve İngiltere’de seyahatlere getirilen kısıtlamalar pazarda ciddi daralmaya neden olurken Rusya bölgede öne çıktı."

Rus pazarı tüm destinasyonların göz bebeği gibi. Almanya, İngiltere ise onların arkasından geliyor.

Haydi bakalım Cruise gemileri dolusu Rus ve Azeri gardaşlar, Almanlar, Ahbap İngilizler Dünya’da bilinen ve tanınan Girne Limanı’na ve altyapısı müthiş olan Mağusa Limanı’na geliyor.

Hazırlıklı olun Girne ve Mağusa esnafı. Doldurun dükkanlarınızı. Satacak mal bulamayacaksınız.

Bir Cruise’da 3 bin yolcu var ise 189 kişilik Boeing 737 - 800, kapasite olarak 15 uçağa denk geliyor.

Olay bu kadar büyük yani. Anlayana. Hadi bakalım ovuşturun kolları, sayın paraları. Hepimiz zengin olacağız.

Turizm Hayattır.