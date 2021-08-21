İletişime geçmedi

Rum Hükümeti’nin, Afganistan Devlet Başkanı’nın Eşref Gani’nin Güney Kıbrıs’tan siyasi sığınma talep edeceği şeklinde Türk basınında çıkan haberleri yalanladığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’un konu hakkında yazılı açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre Pelekanos, ne Siyasi Sığınma Birimi’ne, ne de Güney Kıbrıs’ın yurt dışındaki elçiliklerine böyle bir başvurunun yapıldığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis konuyla ilgili bir soru üzerine, böyle bir şeyin geçerli olmadığını, ayrıca gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Hristodulidis, siyasi sığınma talebi konusunda Rum Yönetimi ile herhangi bir iletişime geçilmediğini de ifade etti.

