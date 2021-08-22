Bakımevlerinin hiç birinin denetlenmediği iddası

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, yaşlı bakımevlerinin denetlenmediğini ileri sürerek, Sağlık Bakanlığı’nın ise yaşlı bakımevlerinin denetiminden sorumlu olduğunun farkında olmadığını savundu.

Yaşlı bakımevlerinin denetiminde yaşanan sorununun yaşlı bakımevlerinin bir yasası olmamasından kaynaklandığına işaret eden Dernek, hükümete bakımevleri yasasını geçirerek, bir an önce uygulamaya koyma çağrısını yineledi.

Dernek, “Yaşlı bakım sektörünün yasasız, yani yasa dışı bir sektör olarak gelişmesi son derece sakıncalı ve yaşlılarımız için tehlikelidir. Gelinen son durum da budur” açıklamasında bulundu.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, pandemi döneminde yaşlı bakımevlerinin denetlenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bakımevlerinin bir buçuk yıl önce pandemiden dolayı ziyaretçilere kapandığı, ülkeye ulaşan ilk Pfizer&Biontech aşılarının bakımevlerinde kalan yaşlılara ve bakımevi çalışanlarına yapıldığı ve ziyaretlerin dış mekanda yapıldığı kaydedilerek, alınan bu önlemler sayesinde bakımevlerinde hiçbir korona vakasına rastlanmadığı kaydedildi.

Dernekten yapılan açıklamada, pandemi sürecinde hastaları birbirinden korumaya elverişi olmayan bakımevleri için bunun “çok büyük bir başarı” olduğu ifade edilerek bakımevlerinin bu nedenle takdir edilmesi gerektiği belirtildi.

“Bir bakımevinde ilk defa vakaya rastlandı”

Ancak dernek açıklamasında “Bir bakımevinde ilk kez Kovid-19 vakasına” rastlandığı bildirilerek, “Ne yazık ki dün Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bakımevinde ilk defa bir korona vakasına rastlandı. Üstelik tek bir kişide değil yarıdan fazla yaşlı ve çalışanda korona virüs tespit edildi, diyaliz hastası olan bir yaşlı ise korona olduktan sonra vefat etti” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Bu olay bize neyi gösteriyor? Artık yaşlılarımızı koruyamadığımızı... Bakımevlerinde ta ilk başta alınan önlemlerin artık bazı bakımevleri tarafından uygulanmadığını gösteriyor. Korona vakası bulunan bakımevine baktığımızda sadece 11 ay önce kurulmuş olduğunu görüyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından hiç denetlenmemiş. Korona süresince bakımevlerinin uygulanacağı protokolü, kuralları bilmiyor, ona verilmemiş. Aşısız yaşlıları bakımevine kabul etmiş, ziyaretçileri içeri bırakmış.”

Denetim yetki gerektirir…

“Denetim yetki gerektirir, yasa gerektirir ve sorumluluk taşıyan bir yönetim gerektirir” denilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

“Hükümete çağrımızı yeniden tekrarlıyoruz. Bakımevleri yasasını yaparak bir an önce uygulamaya koyunuz. Yaşlı bakım sektörünün yasasız, yani yasa dışı bir sektör olarak gelişmesi son derece sakıncalı ve yaşlılarımız için tehlikelidir. Gelinen son durum da budur” dedi.