Turist kaybı oldu

Suna ERDEN

Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun ile Otelciler Birliği temsilcisi Süleyman Kansu, tv2020’de Gündem Özel programına canlı telefon bağlantısıyla katılarak, turizmdeki sorunları değerlendirdi.

Tolun, Avrupa ve İngiltere pazarının kaybedildiğini, tek umudun Türkiye’den gelecek turistler olduğunu söyledi.

Tolun ancak Türkiye’de yaşanan olağanüstü durumundan dolayı turizmin etkileneceğini ifade ederek, şunları söyledi:

Türkiye’de her ne kadar 9 gün bayram tatili verilse de turizmi etkileyen bir durum var. Şu anda ülkemizdeki otellerin doluluk oranı yüzde 75 oranındadır, bayramda yüzde 80’e çıkması bekleniyor. Yaz sezonuna yönelik rezervasyonlarda ise eski canlılık yoktur.

İngiltere ve Avrupa pazarında düşüş var, çünkü ulaşım çok pahalı. Ülkedeki pahalılık da çok fazla, bu durum turizm paketlerine yansıyor. En pahalı et, en pahalı restoran, en pahalı otel bizde. Oteller ürünleri pahalıya alıyor, yüksek elektrik faturası ödüyor ve bu da fiyatlara yansıyor.”

Reklam yok, teşvik verilmiyor

KKTC turizminin gerilemesindeki en önemli iki etkenin teşvik verilmemesi ve tanıtım yapılmaması olduğunu kaydeden Tolun, sözlerini şöyle sürdürdü:

Son 10 yıldır tanıtım yapılmıyor ve teşvik verilmiyor. Teşvikler kaldırıldığı için yabancı piyasası dibe vurdu. Tur operatörü sayısı azaldı, bazı oteller kapandı.

Reklam yapılmazsa, teşvik verilmezse, çevre düzeltilmezse işimiz zor. Etraf darmadağın, yollar yapılmamış, trafik sürekli tıkanıyor. Bunlar dikkate aldığımızda ülkenin cazibesi azaldı.

Rum tarafındaki oteller bizden daha ucuz, ulaşım daha ucuz. Eskiden Rum tarafından buraya çok kişi geliyordu, şimdi pahalıktan dolayı kimse gelmiyor.

Rumlar da yabancılar da artık gelmiyor, zaten gelse ne olacak. Tarihi yerlerin çoğu bakımsız, müzeler kapalı, bakım yapılmıyor. “

Tolun, yetkililerin bir an önce turizmi canlandırmak için gerekli önlemleri alması gerektiğini söyledi.

Kansu: Bu bayram otelcilerin yüzü gülmüyor

Otelciler Birliği temsilcisi Süleyman Kansu ise 1998 yılından beri sektörde olduğunu ifade ederek, “Ben ilk defa bu sene bayramda otellerin bu kadar zorlandığını gördüm” dedi.

Kansu şunları söyledi:

“Bayramlar oteller için zararın kara döndüğü günler olarak geçerdi. Açıklarımızı kapatıyorduk. Bu bayram bazı oteller fiyat değişikliğine gitmedi. Mart ayı fiyatlarını bıraktı. O yüzden de otel dolulukları 5 yıldızlı oteller yüzde 75 oranında, diğerleri yüzde 65 oranında gerçekleşti. Ancak bu durum Mart ayının kayıplarını ne de bayram hazırlığı için yapılan harcamaları kapatmıyor. Bu bayram otelcilerin yüzü gülmüyor.”

Rum tarafına turist yağıyor

Kansu, Rum tarafına 2 milyon misafir akışı olurken, bizde yabancı sayısı azaldı. Bu nedenle tüm oteller gözünü iç pazara ve Türkiye’ye çevirdi.

Bu da kaliteyi aşağı çekiyor ve fiyat dengesini bozuyor. Her gün bir operatör ülkemizden çekilmeye başladı. Ülkem adına çok üzülüyorum, biraz Slovakya, biraz çek pazarı kaldı. Yabancıların çoğunu kaybettik. Birçok otelin olduğu ülkeye bu kadar az turist gelmesi çok üzücüdür. Oteller direnmeye çalışıyor.

Güney ve Türkiye ile rekabet edemezken, personel maliyetlerin kişi başı 2 bin Euro’yu bulduğu bu dönemde işler daha da zora giriyor.” Kansu, sektörün canlanması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.