Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs salgınından önce ülkeye gelen öğrenciler ve turistler nedeniyle sokakları cıvıl cıvıl olan Girne, şimdilerde eski günleri arıyor. Kuzey Kıbrıs turizminin başkenti konumundaki Girne’de şimdi sokaklarda in cin top oynuyor. Diyalog muhabiri dün Girne’nin en işlek cadde ve sokaklarını fotoğrafladı, görüşüne başvurduğu esnaf, eski günleri özlediklerini söyledi. Özellikle sabah ve akşamüzeri saatlerinde turist ve öğrencilerin yanı sıra yerli halkın da ailece vakit geçirdiği kordonboyunda da büyük bir sessizlik hâkim. Çocukların koşuştuğu, turistler ve ailelerin uğradığı kordonboyu bölgesinde şimdilerde sadece güvercinler ve balık tutmaya gelenler var. Girne esnafı yaşanan bu durumun bir an önce geçmesi ve eski günlere kavuşmayı istediklerini ifade ederek aşı ve açılımların hızlanarak ülkeye yeniden gelişlerin eskisi gibi sağlanmasını istiyor. Bölgede bulunan birçok dükkanın tamamen kapandığını, çoğu esnafın da siftah olmadığı için dükkanını açmaya gelmediğini ifade eden Girne esnafı, “Turizm iyi gitmiyor, çok zor günlerden geçiyoruz” dedi.