Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Mehmet Aktunç, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte seçim çalışmaları kapsamında meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürdü.

Aktunç, Kıbrıs Türk Makina Mühendisleri Odası (MMO), Halk Sanatları Vakfı ve Derneği (HASDER) ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği’ni (İSG-BİR) ziyaret ederek Lefkoşa’nın geleceğine yönelik projelerini paylaştı.

Ziyaretlerde Hamitköy için hazırladıkları projeler hakkında bilgi veren Aktunç, bölgede toplam 9 bin metrekareyi aşan iki ayrı yeşil yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Hamitköy Barajı çevresindeki yaklaşık 5 bin 200 metrekarelik alanı doğa rotası ve piknik alanı olarak düzenlemeyi planladıklarını belirten Aktunç, proje kapsamında yürüyüş yolları, piknik ve dinlenme alanları, gölgelikli oturma noktaları, ağaçlandırma çalışmaları ve ziyaretçi otoparkı oluşturacaklarını kaydetti.

İş sağlığı ve güvenliği gündeme geldi

Aktunç’un İSG-BİR ziyaretinde ise emekçi hakları, çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği standartları ile kentsel alanlardaki güvenlik konuları ele alındı.

İSG-BİR Yönetim Kurulu, yerel yönetimlerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılabilecek önerileri içeren bir yazıyı Aktunç’a sundu.

