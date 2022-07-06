Uçtu, uçurdu

Gönyeli’de gerçekleştirilen Dolap Operasyonu’nda evinde 97 adet uyuşturucu hap bulunan Blessed Omon Albert dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının ifadesinde 140 adet uyuşturucu hap satın aldığını, bir kısmını sattığını, bir kısmını içtiğini itiraf ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 4 Temmuz 2022 tarihinde zanlının evinde yapılan aramada elbise dolabı içerisinde 97 adet uyuşturucu hap bulunduğunu söyledi. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde hapları 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde Gönyeli'de 6 bin TL karşılığında 140 adet olarak soy ismini bilmediği Paul isimli bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının 15 adedini isimlerini bilmediği şahıslara verdiğini, 28 adetini ise içerek bitirdiğinin öğrenildiğini söyledi.

Polis, zanlının evinde ayrıca gümrüğü ödenmemiş cinsel içerikli 112 adet Evabody marka toz, 41 kutu Evabody marka sprey, 46 adet Evabody marka macun, 15 adet Evabody marka sprey, 40 adet Evabody marka zevk taşı, 14 adet Evabody marka losyon ve 2 adet Night Beutuful marka krem bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, gümrüksüz cinsel gücü artırıcı ilaçlarla ilgili zanlıya 6 bin lira para cezası kesildiğini açıkladı.

Temin edilmesi gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu ifade eden polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.