Uygulanırsa  devrim olur

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkan’ı Akın Manga 27 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Bakü’de yapılan Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği Temsilciler Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Memur-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Kazakistan, ve Makedonya temsilcilerinin katıldığı toplantının sonuç bildirgesinde, KKTC Devleti ile ilgili olarak, şu kararlar yer aldı:

“Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri uluslararası yeni bir rekabeti ortaya çıkarmıştır. KKTC’nin ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede Türkiye’ye verdiği arama ruhsatının pek çok ülkeyi rahatsız ettiği görülmektedir. Enerji temelli jeopolitik bir güç mücadelesinin sahnelediği bölgede, Türkiye’ye karşı çok yönlü bir siyasi ve askeri ittifakın oluştuğu ortadadır. KKTC’nin egemenlik haklarına sahip çıkmak ve Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerine destek olmak Türk dünyası için ortak bir siyasi irade ortaya konulması.

KKTC’de izolasyonlardan dolayı spor, kültür ve sanat alanlarında, uluslararası temsil konularında sorunlar yaşanmaktadır. Gençlerin uluslararası organizasyonlarda yer almaları Rum engellemelerine takılmaktadır. BM’nin göreve davet edilerek, meselenin takipçisi olunması adına 15 Kasım 2022 tarihinden itibaren başlayacak KKTC’nin 40. kuruluş yılında izolasyonun kaldırılmasına yönelik çalışmaların dünya gündemine taşınması noktasında atılım yılı olarak planlanması”.

