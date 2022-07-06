Keyifli ve  öğreticiydi

Girne Belediyesi Gençlik Platformu üyesi gençler, ARUCAD Yaşam Boyu Eğitim Merkezi olan Atelier Arkın Seramik Atölyesi'ne katıldı.

Açıklamada, bölge üniversitelerinin de destek vererek, çeşitli atölye ve eğitimlerle katkı koyduğu Gençlik Platformu faaliyetleri çerçevesinde platforma üye olan gençlerin aktif ve keyifli bir yaz geçirmesinin planlandığı bildirildi.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, Girne Sosyal İşler Şubesi'nin düzenlediği çocuk atölyelerinin yoğun bir katılımla sürerken, Girne Belediyesi Gençlik Platformunun da her geçen gün artan üye sayısıyla bölge gençlerine ücretsiz, sanat atölyeleri, geziler, spor etkinlikleri ve eğitimlerle yaşamlarına katkı koymayı hedeflediğini söyledi.