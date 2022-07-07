Erken uyarı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) “okulların gerçek sorunları ile ilgilenmediği, okulların kapasitesini artırmakla ilgili bir vizyonu ve amacı olmadığı” gerekçesiyle Eğitim Bakanlığı’nı protesto etmek amacıyla bakanlık önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

“AÖA’yı (Atatürk Öğretmen Akademisi) kapattırmayız” pankartının açıldığı eylemde konuşan KTÖS Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen yaşanan elektrik kesintilerine işaret ederek “bunun temelinde özelleştirme ve peşkeş çekme yatıyor” dedi. Hükümetin bir yandan tasarruftan söz ederken diğer yandan siyasi atamalar yaptığını söyleyen Erilen, yapılan yasa değişiklikleriyle Atatürk Öğretmen Akademisinin

(AÖA) de ortadan kaldırılmaya çalışıldığını öne sürdü, buna izin vermeyeceklerini kaydetti.

KTOEÖS Genel Sekreteri İbrahim Ermihan da öğretmenlerin haklarına saldırıldığını söyleyerek ne bu hakların geriletilmesine ne de AÖA’nın kapatılmasına izin vereceklerini anlattı. Yapılan siyasi atamalara ve bu nedenle yapılan harcamalara işaret eden Emirhan, öte yandan okulların sorunlarının çözümsüz kaldığını dile getirdi, Cumhuriyet Lisesi’nin tadilatını örnek verdi. Daha sonra ortak basın açıklaması okundu.”

