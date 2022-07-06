Sevenleri onu unutmadı

Yedi yıl önce uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda Erkan, 2 Temmuz 2022’de 8. Kite Surf etkinliğiyle anılıyor. Etkinlik bayram sonuna kadar Yedidalga - Heaven Surf House’da devam edecek.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Heaven Surf Club desteğinde “uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak” amacıyla geleneksel olarak organize edilen etkinlik, katılamayan sporcular, arkadaşlar ve sevenleri için daha uzun süreli yapılıyor. Arda, bayram haftası ve bayramda etkinliklerimizle bizlerle olacak. Tüm kite-sörfçüler Arda’yı mavinin sonsuzluğunda selamlamak ve uyuşturucu ile mücadeleye bir katkı koymak için bir araya geldi. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadele komisyonu başkan ve üyeleri, motosiklet sporcuları, motor tutkunları ve sevenleri de etkinliğin ilk iki gününde Arda’nın ismini yaşatmak için güne anlam kattı.



