‘Acil önlem alınmalı’

Halkın Partisi (HP) Milletvekili eski İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, son zamanlarda artan adli olaylara dikkat çekti ve önlem alınması gerektiğini söyledi. Baybars, İçişleri Bakanı olduğu dönemde üniversitelere öğrenci statüsü altında getirilen ve daha sonra kaçak yaşama kanalize olan kişileri tespit etmek için kurulan sisteme dikkat çekti. Baybars, son günlerde yabancı uyruklu şahısların karıştığı adli olayların arttığına vurgu yaparak, önlem alınması gerektiğini dile getirdi.

Sistem kurduk, çalıştırılmalı

Tv2020’de Eğrisi Doğrusu programına katılan gündeme dair açıklamalarda bulundu. Baybars, “Sistem var, bunun etkin çalıştırılıp çalıştırılmaması önemli” dedi. Baybars, Kayıt Kabul Tüzüğü altında üniversitelerin Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK’a karşı sorumlu olduğunu hatırlattı.

Üniversitelerin bu sisteme aktif veya kaydı dondurulmuş öğrencilerin bilinmesi için bilgi sağlama adına sorumluluğu olduğunun altını çizen Baybars, Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK’ın bu sistemi ve bilgi akışlarını doğru takip ederek sorunların önüne geçmesi gerektiğini kaydetti.

Deport işlemlerinin devlete külfeti hakkında da açıklama yapan Baybars, iş yaşamında 3. dünya ülkesi uyruklulardan alınan teminatların deport işlemleri için kullanıldığını ve bunun doğru bir uygulama olduğunu söyledi. Baybars, “Ama kayıt dışı olarak tespit edilen öğrenci, çalışma izinli, oturma izinli uyruğu fark etmeksizin bu kişilerin uçak masrafları devlet tarafından karşılanıyor. Ama 2022 bütçesinde bu kalem sıfırlanmış durumda” dedi. Baybars, Afrika ülkelerine deportun 2 bin doları bulduğunun altını çizerek, “Bu çok büyük bir maliyet” şeklinde konuştu.

HP’den ayrılmayı istemedik

HP’nin aldığı sine-i millet kararına uymadıkları gerekçesiyle Jale Refik Rogers ve kendisi hakkında partinden ihraç kararı çıktığını, bu kararın yürütmesinin durdurulması için ara emri aldıklarını ifade eden Baybars, yargı sürecinin devam ettiğini söyledi.

Baybars, “Özetle sine-i millet kararı dünyanın birçok ülkesinde görülen bir metottur ancak uygulanan örneklerin hiç birinde, milletvekilinin kendi iradesi dışında bir yöntemle, kendi iradesi olmadan, kendi hür iradesiyle istifa etmeden gerçekleştirilen bir sine-i millet olmadı” dedi.

İhraç kararıyla parti yönetiminin birlik ve bütünlüğü düşünmediğini gösterdiğini ifade eden Baybars, “Elimizden gelen gayreti gösterdik. Parti bütünlüğüne önem verdik. Ama parti yönetimi bir miktar kinci yaklaşımla, hızlı bir kararla ihraç yöntemiyle bütünlüğe önem vermediğini göstermiştir” açıklamasında bulundu.

Baybars, “HP’den ayrılmayı istemedik. Parti içi mücadele sürüyor. Partimizle, yola devam etmek istiyoruz. Davayı, partiye değil, yönetime açtık. Halka hizmet edemeyeceğimizi görürsek, alternatifleri düşünürüz” ifadelerini kullandı.