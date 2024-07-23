Üçü de yargılanacak

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt’ta şube müdürü olarak görev yaptığı bankada yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan

Fehime Canbolat, suç ortağı ve banka müşterisi Özkan Derya’nın ardından Buket Şaşmacıoğlu da tutuklandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Canbolat ile aynı bankada çalışan Buket Şaşmacıoğlu’nun milyon liralık vurgunun gerçekleşmesini sağlayan işlemler yaptığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 2021-2024 tarihleri arasında Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir bankada şube müdürü olarak görev yapan zanlı Fehime Canbolat’ın Özkan Derya’ya ait çeklerinin ödenmesini sağlamak amacı ile bankanın ana kasasından temin etmiş olduğu paraları sahte banka ödeme emri düzenleyip Derya’ya ait hesaba aktardığını söyledi. Polis, zanlının böylece Derya’nın sahtekarlıkla 6 milyon 298 TL parayı temin etmesine olanak sağladığını belirtti. Polis, Fehime Canbolat’ın Özkan Derya’nın teşviki ile yine banka kasasında oluşan açığı kapatmak amacı ile banka müşterilerden hesaplarına yatırmak için nakit olarak almış olduğu toplam bir milyon 244 bin 411 TL, 23 bin 805 Euro, 67 bin 793 Sterlin, 11 bin 526 Doları müşteri hesaplarına yatırmayarak sirkat ettiğini söyledi. Polis, 5’i müşteri olmak üzere 15 kişiden ifade alındığını, Fehime Canbolat’ın gönüllü ifadesinde suçu Özkan Derya’nın teşvikiyle işlediğini söylediğini belirtti.

Polis, zanlıların 18 Temmuz'da tutuklandığını,19 Temmuz'da mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını anımsattı.

Vurguna yardım etti

Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturma sonucu aynı bankada çalışan Buket Şaşmacıoğlu’nun suçla bağlantılı olduğunun tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Şaşmacıoğlu'nun, banka müdürü Fehime Canbolat'ın teşvikiyle banka müşterisi Özkan Derya'ya ait çeklerin ödenmesini sağlamak amacıyla, Derya'nın eşine ait vadesiz mevduat hesabına para aktarımı yapıldığına dair kayıt düştüğünü açıkladı. Polis, zanlının banka müşterilerinden aldığı nakit paraları müşteri hesaplarına yatırmayı ihmal edip, hile yaptığını, Özkan Derya'nın toplam 225 bin TL ve 2 bin 900 dolar parayı sahtekarlıkla temin etmesine olanak sağladığını dile getirdi.

Polis, zanlının 21 Temmuz'da meseleyle ilgili gönüllü ifade verdiğini, ardından da tutuklandığını söyledi. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmalarını talep etti.

Yurt dışına çıkışları yasaklandı

Mahkeme, Canbolat ile Derya'nın 100'er bin TL nakit teminat yatırması, 2 kişinin 500'er bin TL'lik kefalet senedi imzalaması, Şaşmacıoğlu'nun ise 50 bin TL nakit, 500 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Ayrıca davaları görülünceye kadar zanlıların yurt dışına çıkışı yasaklanırken, seyahat belgelerine el konuldu.

