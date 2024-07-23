Miktar artabilir

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta faaliyet gösteren Arnet Gıda Firmasında meydana gelen 12 milyon liralık vurgunla 2 kişi daha tutuklandı.

Zanlı sayısı 6’ya çıkarken, Arnet Gıda’nın müşterileriyle organize hareket ederek, vurgun yapan pazarlamacı P.İ.’ (K-53) ile suç ortakları Orhan Başarır, Ümit Konugus, Hasan Süner, Naim Bilgin ve Reis Atlas dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt’ta esnaflık yapan ve Ardet Gıda’nın müşterisi olan Orhan Başarır, Ümit Konugus, Hasan Süner, Naim Bilgin ve Reis Atlas ile pazarlamacı P.İ’nin ortak hareket ederek, 6 yılda 12 milyon TL çaldıkları belirtildi.

P.İ.’nin zanlılara verdiği ürünler karşılığında alması gereken paraları, kredi kartlarından çektiği, daha sonra suç ortaklarının yardımıyla satışı iptal ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, P.İ.’nin Haspolat Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Arnet Gıda Ltd'te pazarlamacı olarak çalıştığı, 2018-2024 yılları arasında müşterilere satmış olduğu gıda malzemelerinin karşılığında yazmış olduğu makbuz ve faturalar üzerinde tibeksle oynama yaparak, toplam 12 milyon 270 bin 382 TL parayı şirket hesabına yatırmayarak, çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 18 Temmuz 2024’te teslim olup, işlediği suçları itiraf ederek, söz konusu suçları işlerken Orhan Başarır, Ümit Konugus, Hasan Süner, Naim Bilgin ve Reis Atlas isimli işletme sahiplerinin de kendisine yardım ettiğini söylediğini anımsattı.

Polis, ilk etapta Reis Atlas, Hasan Süner ve Naim Bilgin’in daha sonra Orhan Başarır ve Ümit Konugus’un polise teslim olduğunu belirtti.

Polis, zanlı Başarır’ın Arnet Gıda’ya tüm ödemeleri nakit olarak yaptığını söylediğini, makbuz ve faturaları kendilerine verdiğini söyledi. Polis, P.İ.’den Başarır’ın beyanıyla ilgili izahat istendiğinde, ödemeleri nakit olarak almadığını, kredi kartıyla yaptığını söylediğini aktardı. Polis, işletme sahibi olan 5 zanlının bazen kendi bazen de P.İ.’nin kredi kartıyla işlem yaptığını, zanlı P.İ.’nin işletme sahiplerinin bilgisi dahilinde satış iptali yaptığını dile getirdi. Polis, Arnet Gıda’da geriye dönük inceleme yapılacağını, kamera görüntülerinin inceleneceğini, çalınan meblağın artabileceğini dile getirdi.

Polis, bankalardan da iptal edilen sliplerle ilgili araştırma yapacaklarını açıkladı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam etiğini belirterek, 4 gün ek süre istedi.

Mahkeme, zanlıların 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.