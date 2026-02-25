Üreticiler tazmin edilecek

Avrupa Komisyonu'ndan üç uzmanın şap salgınıyla mücadeleye yardımcı olmak üzere adaya gelmesi beklenirken, Rum Yönetimi inek, koyun ve keçilerin itlafına başlandığını ve önümüzdeki birkaç gün içinde 13 bin hayvanın itlaf edileceğini açıkladı.

Rum Veteriner Hizmetleri kıdemli yetkilisi Soteria Georgiades, uzmanların durumu yerinde ve yazılı olarak değerlendireceklerini ve gerekli kararların alınmasına yardımcı olacaklarını söyledi.

Önce inekler

Georgiades, ineklerin itlafının Pazartesi günü başladığını ve devam edeceğini, ardından da koyun ve keçilerin de itlaf edileceğini sözlerine ekledi.

Önümüzdeki birkaç gün içinde adadaki yaklaşık yarım milyon hayvandan 13 bin kadarının itlaf edileceğini, dolayısıyla durumun kontrol altında olduğunu söyleyen Georgiades, "Bu süreç birkaç gün sürüyor. Hayvanların değerlendirmeleri yapılacak ve çiftçilere tazminat ödenecek" dedi. Georgiades toplam hasarın henüz hesaplanmadığını da söyledi.

"Kuzeyde olup bitenler üzerinde hiçbir kontrolümüz yok" diyen Georgiades "Olay 20 Şubat'ta ortaya çıktığında, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nü bilgilendirdik, 22 Şubat'ta Veteriner Hizmetleri aşılar için Komisyon ile iletişime geçti ve 23 Şubat'ta tarım bakanı aşıların bir ekiple birlikte teslimatına başlanabilmesi için talepte bulundu" dedi.

Georgiades, geçiş noktalarında dezenfeksiyon yapılması, çiftçilerin bilgilendirilmesi ve numune alınması gibi diğer önlemlerin de zaten alındığını belirtti.

Süt ürünleri ve özellikle hellim ile ilgili dile getirilen endişelere ilişkin olarak Georgiades, Güney Kıbrıs'ın artık hastalıktan arınmış bir ülke olmadığını, aşılama çalışmalarının başlayacağını ve etkilenen ürünlerin belirlenmesi için görüşmeler yapılacağını söyledi.



Hellim ihracatı etkilenmedi

Georgiades, bazı ülkelerin Güney Kıbrıs'tan ithalatı durdurduğunu ancak hellim peynirinin etkilenmediğini onaylamasının ardından ithalatın yeniden başladığını söyledi. Soteria Georgiades; Kanada, İngiltere ve Avustralya gibi büyük pazarların ise henüz bir tepki vermediğini de aktararak, "Çeşitli sertifikalarla ihracat devam ediyor ve umarım bu şekilde devam ederiz" temennisinde bulundu.