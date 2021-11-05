Ürün borsası gündeme geldi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kuzey Kıbrıs, “KKTC’de Tarımsal Ürün Borsalarının Kurulması: Fırsatlar ve Zorluklar” konulu Arama Çalıştayı gerçekleştirdi.

İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Güloğlu moderatörlüğünde Lefkoşa Grand Pasha Otel’de yapılan çalıştayda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Danışmanı Başak Tekerek, bazı bürokratlar, akademisyenler ve birlik temsilcileri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı konuşmada, “Önemli olan KKTC’nin üretken yapısını artırabilmek, yıllardan beri bu topraklarda varoluş mücadelesi veren çiftçinin ve üreticinin ekonomik pozisyonunu güçlendirebilmek ve yaşamlarını sürdürebilmelerine olanak sağlayabilmek” dedi.

Ambargolar ve izolasyonlar neticesinde oluşan tüm ekonomik sıkıntılara rağmen son yıllarda turizmdeki gelişmeler ve üniversitelerin başarısı sonucunda yerli üretim ve tüketimim arttığını ve borsa mekanizmasının kendiliğinden oluşmaya başladığını vurgulayan Tatar, bu mekanizmanın çalıştaydaki uzmanların katkılarıyla bilimsel bir yapıya kavuşmasının önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, son olarak Türkiye’nin Anamur bölgesinden Geçitköy Barajı’na 75 metreküp kesintisiz ve kaliteli su getirildiğini belirterek, bu suyun KKTC tarımındaki önemine değindi. Bu suyun değerinin bilinmesi gerektiğini söyleyen Tatar, çağdaş teknoloji kullanarak suyun en iyi şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu: Üretim politikamız dünyadan kopuk gelişti



Bakan Çavuşoğlu da KKTC’de tarımsal ürün borsası oluşturulması vizyonunun yeni bir bakış açıcısı olduğuna belirtti. Çavuşoğlu, “Buna erişmekten çok uzak bir noktadan buralara geliyoruz. Kuzey Kıbrıs’ta üretimin, halkı gibi, dünyaya entegre olma noktasında engelleri bulunmaktadır. Kendi üretimimiz, düzenimiz ve politikamız dünyadan kopuk gelişti. Dünyada her ürün değerini borsada bulurken, bizde ürünlerin değeri siyasette belirleniyor” dedi.Çavuşoğlu, ülkede sadece içe yönelik bir süt borsası olduğunu ve bu sektörde dünyaya uyum sağlamak adına radikal kararlar aldıklarını belirtti.

Tekerek: Ürünler yatırım haline gelebilecektir

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Danışmanı Başak Tekerek de konuşmasında, bütün dünyada olduğu gibi, ülkedeki ekonomik sıkıntıların derinleştiğini belirterek, özellikle tarım ve hayvancılık sektörünün fiyat artışlarından en çok etkilenen sektörlerden biri haline geldiğini belirtti.

“Tarımsal ürün piyasaları fiyat ve gelir istikrarsızlığından oluşmaktadır. Borsa sayesinde fiyatlar objektif olarak belirlenecek olup, işletmecilerin ihtiyacı olan ürünlerin tedarik edebilecektir. Ayrıca tarımsal ürünler yatırım aracı da olabilecektir” diyen Tekerek, ekonomik sorunlara çözüm üretme ve farklı bir bakış açısıyla verimi artırmada çalıştaydan umutlu olduğunu belirtti.

Akademisyenler görüşlerini paylaştı

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise, 1773 yılında kurulan İTÜ’nün bugüne kadar Türkiye’nin ekonomik gelişime büyük katkıları olduğunu ve birçok değerli iş insanı ve devlet adamı yetiştirdiğini söyledi.

İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı da, İTÜ’nün ülkede yapacağı birçok çalışma olduğunu, büyük bir araştırma-geliştirme potansiyeline sahip olan bu üniversitenin potansiyelini burada kullanacağını vurguladı.