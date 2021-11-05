banner493

Karavezirler yeniden aday

banner514

CTP dört bölgede daha belediye başkan adaylarını belirledi

Karavezirler yeniden aday
banner432

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 2022 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik yedi bölgede belirlediği adayların ardından dört bölgede daha belediye başkan adaylarını belirledi.
CTP’den verilen bilgiye göre, adaylık için müracaat kabul edilen bölgelerde başvuran isimler, önceki akşam gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında değerlendirildi ve bölgelerde belirlenen isimler oybirliğiyle onaylandı.

banner520
Değirmenlik Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Ali Karavezirler yeniden aday gösterildi.
Akıncılar Belediye Başkanlığı için Gökhan Paşa, Çatalköy Belediye Başkanlığı için Ceyhun Kırok ve Büyükkonuk Belediye Başkanlığı için Yüksel Asım’ın adaylıkları onaylandı.

banner512
YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
Dünyaya duyurduk
Dünyaya duyurduk
  1. KIBRIS

banner456

banner472