Uyarı dikkate alınmadı

Güney Kıbrıs’ın, 12 Kasım’da Paris’te gerçekleşecek Libya konferansına katılmak için, Fransız hükümetinden resmi bir davet aldığı ileri sürüldü.

Politis gazetesi “Erdoğan’ı Görmezden Geldi ve Kıbrıs’ı Davet Etti” başlıklı haberinde, “Türkiye’nin konuyla ilgili itirazları ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in konferansa katılması durumunda, ülkesinin konferansta yer almayacağına dair tehditlerine rağmen” Güney Kıbrıs’ın Libya konferansına katılması için Fransız hükümetinden resmi davet aldığını öne sürdü.

Gazete, Rum Hükümeti Sözcüsü Marios Pelekanos’un, gazeteye yaptığı açıklamayla bu durumu doğruladığını ve Güney Kıbrıs’ın konferans için davet aldığını söylediğini iletti.

Gazete, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Berlin’de düzenlediği bir önceki Libya konferansına, Ankara’nın tepkisi yüzünden Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın davet edilmediğini, ancak bu tutumun Fransa’nın durumunda değiştiğinin görüldüğünü de öne sürdü.



Fileleftheros gazetesi ise “Başkan ve Dışişleri Bakanı Paris’e Gidiyor” başlıklı haberinde, Rum kesiminin Libya konferansına katılma davetine olumlu yanıt verdiğini ve konferansa katılacağını yazdı.Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in önümüzdeki hafta Paris’e gideceklerini ve Fransa tarafından düzenlenen Libya’yla ilgili konferansa katılacaklarını kaydeden gazete, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın konferansa katılımının Türkiye’ye baskı yaptığını ve Türkiye’nin Fransa’yı, Güney Kıbrıs, Yunanistan aynı zamanda İsrail’in katılması durumunda konferansa katılmayacağı konusunda uyardığını anımsattı.Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklamalarının ardından, gazetenin bir sorusuna yanıt veren gerek Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, gerekse Hükümet Sözcüsü Pelekanos’un, Güney Kıbrıs’ın Paris’te olacağını söylediklerini ileten gazete, Rum kesiminin Fransa’dan aldığı bu davetten memnun olacak her nedene sahip olduğunu, çünkü bunun pratikte son yıllarda izlediği dış politikanın ödüllendirilmesi anlamına geldiğini öne sürdü.Libya konferansının 12 Kasım’da yapılmasının planlandığını ve bunun bir gün öncesinde Güney Kıbrıs’ın da katılacağı barış konulu uluslararası bir forum gerçekleştirileceğini kaydeden gazete, RİK’e konuşan hükümet sözcüsü Pelekanos’un, Güney Kıbrıs’ın Libya konferansına katılacak olmasının önemli olduğunu söylediğini aktardı.