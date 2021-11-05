Dünyaya duyurduk

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesinde artık egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün, çözümün ön şartı olduğuna vurgu yaptı. Çavuşoğlu, Cenevre'de bu yıl düzenlenen gayriresmi toplantıda bu tutumun tüm dünyaya duyurulduğunu belirtti.
Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adımın söz konusu olmadığını da söyledi. Çavuşoğlu, KKTC'nin Maraş açılımı gibi adımlarının da desteklenmeye devam edileceğini aktardı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.
Kıbrıs meselesinde artık egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün, çözümün ön şartı olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, Cenevre'de bu yıl düzenlenen gayriresmi toplantıda bu tutumun tüm dünyaya duyurulduğunu da anımsattı.
Çavuşoğlu, KKTC'nin Maraş açılımı gibi adımlarının da desteklenmeye devam edileceğini aktardı.