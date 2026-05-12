Ürünler tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs’tan çeşitli firmalar, Türkiye Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) desteğiyle İstanbul’da düzenlenen Beauty İstanbul Fuarı’na katılım sağladı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın organizasyonu ile fuarda yer alan firmalar arasında Cleanex Trading (Onalt Group), Dağlı Trading Ltd., Erensu Kozmetik Ltd., Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Ltd. (GİKAKOOP) ve Pura Vida yer aldı. Söz konusu firmalar, temizlik ve kozmetik sektörüne yönelik geniş bir ürün yelpazesini uluslararası ziyaretçilere tanıttı. Bu kapsamda krem, şampuan, parfüm, çeşitli kokular, temizlik ürünleri ve cilt bakımına yönelik ürünlerin sergilendiği belirtildi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada, fuar süresince KKTC firmalarının farklı ülkelerden çok sayıda firma ile temas kurma ve iş birliği geliştirme imkânı bulduğu ifade edildi. Yapılan görüşmelerin bir kısmının ilerleyen süreçte ihracat bağlantılarına dönüşmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, fuara Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın katkılarıyla katılım sağlandığı vurgulandı. Bu tür organizasyonların, yerli üreticilerin ihracat kapasitesinin artırılması, ürünlerin uluslararası pazarlarda daha geniş yer bulması ve ticari ağların güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.

