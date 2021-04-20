Üst rütbeye 45 atama

Polis Teşkilatı’nda uzun süredir beklenen terfiler nihayet gerçekleşti. Polis Hizmetleri Komisyonu kararı ile 20 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Polis Müdürlüğüne 7, İtfaiye Müdürlüğüne 1, Polis Müdür Muavinliğine14, İtfaiye Müdür Muavinliğine 1, Polis Başmüfettişliğine 20 İtfaiye Başmüfettişliğine 2 olmak üzere toplam 45 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Polis Örgütü, terfi edenleri isimlerini açıkladı.

Polis Müdürlüğüne terfi eden personel listesi

1 Polis Müdürü (v) Sıtkı ERKIVANÇ

2 Polis Müdürü (v) Zafer ZAİFER

3 Polis Müdürü (v) Ahmet BEŞERLER

4 Polis Müdürü (v) Kasım KUNİ

5 Polis Müdürü (v) Kaan Resa SAÇAR

6 Polis Müdürü (v) Hüseyin Kadir ÇETE

7 İtf. Müdürü (v) Ahmet ÖZMENEK

8 Polis Müdür Muavini Gökay KARAGİL

Polis Müdür Muavinliğine terfi eden personel listesi

1 Başmüfettiş İbrahim ULUSOY

2 Başmüfettiş Yusuf KARİP

3 Başmüfettiş Cemal Gürsel NURAY

4 Başmüfettiş Savaş YEŞİLDAĞLI

5 Başmüfettiş Hafife ÇALUDA

6 Başmüfettiş Enver EREM

7 Başmüfettiş Nihat CAN

8 Başmüfettiş Cem KAYABAŞI

9 Başmüfettiş Tarkan KIZILTUĞ

10 Başmüfettiş Aziz NİZAMOĞLU

11 Başmüfettiş Fevzi ÖZTÜMEN

12 Başmüfettiş Hüseyin KAFA

13 Başmüfettiş Rüstem TUNÇTAŞLI



14 İtf. Başmüfettişi Ramadan GÜRPINAR15 Başmüfettiş Süleyman AKMERCAN

Başmüfettişliğe terfi eden personel listesi

1 B/Müfettiş (v) Gökçen ULUSAL

2 Müfettiş Kubilay ÇAVUŞOĞLU

3 B/Müfettiş (v) Hüseyin ÖZDOĞDU

4 Müfettiş Ahmet Tolga ÇAĞLAR

5 B/Müfettiş (v) Hakan HAKSOY

6 Müfettiş Yusuf KOMİLİ

7 Müfettiş Erkan DEMİRDAĞ

8 Müfettiş Mehmet ŞENÇAĞ

9 Müfettiş Turgay KIROK

10 Müfettiş Hüseyin BORA

11 Müfettiş Oral ORDU

12 Müfettiş Erkut EFENDİ

13 Müfettiş Sonel YIKICI

14 Müfettiş Arif KONYALI

15 Müfettiş Yusuf AKILLIOĞLU

16 İtf. Müfettişi Mustafa PAÇA

17 Müfettiş Hüseyin KUŞAF

18 Müfettiş Cem ÇALIŞKANER

19 Müfettiş Ediz AYTAN

20 Müfettiş Erdoğan CİNGÖZ

21 İtf. Müfettişi Halil YARICIOĞLU

22 Müfettiş Hilmi SONOĞLU