Üst rütbeye 45 atama

Polis Teşkilatı’nda uzun süredir beklenen terfiler nihayet gerçekleşti. Polis Hizmetleri Komisyonu kararı ile 20 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Polis Müdürlüğüne 7, İtfaiye Müdürlüğüne 1, Polis Müdür Muavinliğine14, İtfaiye Müdür Muavinliğine 1, Polis Başmüfettişliğine 20 İtfaiye Başmüfettişliğine 2 olmak üzere toplam 45 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi.
Polis Örgütü, terfi edenleri isimlerini açıkladı.
Polis Müdürlüğüne terfi eden personel listesi
1 Polis Müdürü (v) Sıtkı ERKIVANÇ
2 Polis Müdürü (v) Zafer ZAİFER
3 Polis Müdürü (v) Ahmet BEŞERLER
4 Polis Müdürü (v) Kasım KUNİ
5 Polis Müdürü (v) Kaan Resa SAÇAR
6 Polis Müdürü (v) Hüseyin Kadir ÇETE
7 İtf. Müdürü (v) Ahmet ÖZMENEK
8 Polis Müdür Muavini Gökay KARAGİL
Polis Müdür Muavinliğine terfi eden personel listesi
1 Başmüfettiş İbrahim ULUSOY
2 Başmüfettiş Yusuf KARİP
3 Başmüfettiş Cemal Gürsel NURAY
4 Başmüfettiş Savaş YEŞİLDAĞLI
5 Başmüfettiş Hafife ÇALUDA
6 Başmüfettiş Enver EREM
7 Başmüfettiş Nihat CAN
8 Başmüfettiş Cem KAYABAŞI
9 Başmüfettiş Tarkan KIZILTUĞ
10 Başmüfettiş Aziz NİZAMOĞLU
11 Başmüfettiş Fevzi ÖZTÜMEN
12 Başmüfettiş Hüseyin KAFA
13 Başmüfettiş Rüstem TUNÇTAŞLI
15 Başmüfettiş Süleyman AKMERCAN
Başmüfettişliğe terfi eden personel listesi
1 B/Müfettiş (v) Gökçen ULUSAL
2 Müfettiş Kubilay ÇAVUŞOĞLU
3 B/Müfettiş (v) Hüseyin ÖZDOĞDU
4 Müfettiş Ahmet Tolga ÇAĞLAR
5 B/Müfettiş (v) Hakan HAKSOY
6 Müfettiş Yusuf KOMİLİ
7 Müfettiş Erkan DEMİRDAĞ
8 Müfettiş Mehmet ŞENÇAĞ
9 Müfettiş Turgay KIROK
10 Müfettiş Hüseyin BORA
11 Müfettiş Oral ORDU
12 Müfettiş Erkut EFENDİ
13 Müfettiş Sonel YIKICI
14 Müfettiş Arif KONYALI
15 Müfettiş Yusuf AKILLIOĞLU
16 İtf. Müfettişi Mustafa PAÇA
17 Müfettiş Hüseyin KUŞAF
18 Müfettiş Cem ÇALIŞKANER
19 Müfettiş Ediz AYTAN
20 Müfettiş Erdoğan CİNGÖZ
21 İtf. Müfettişi Halil YARICIOĞLU
22 Müfettiş Hilmi SONOĞLU