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Üst rütbeye 45 atama

Sıtkı Erkıvanç, Zafer Zaifer, Ahmet Beşerler, Kasım Kuni, Kaan Resa Saçar, Hüseyin Kadir Çete ve Ahmet Özmenek polis müdürlüğüne terfi etti

Üst rütbeye 45 atama
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Polis Teşkilatı’nda uzun süredir beklenen terfiler nihayet gerçekleşti. Polis Hizmetleri Komisyonu kararı ile 20 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Polis Müdürlüğüne 7, İtfaiye Müdürlüğüne 1, Polis Müdür Muavinliğine14, İtfaiye Müdür Muavinliğine 1, Polis Başmüfettişliğine 20 İtfaiye Başmüfettişliğine 2 olmak üzere toplam 45 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi.
Polis Örgütü, terfi edenleri isimlerini açıkladı. 

Polis Müdürlüğüne terfi eden personel listesi                                                         
    1    Polis Müdürü (v)    Sıtkı ERKIVANÇ        
    2    Polis Müdürü (v)    Zafer ZAİFER        
    3    Polis Müdürü (v)    Ahmet BEŞERLER        
    4    Polis Müdürü (v)    Kasım KUNİ        
    5    Polis Müdürü (v)    Kaan Resa SAÇAR        
    6    Polis Müdürü (v)    Hüseyin Kadir ÇETE        
    7    İtf. Müdürü (v)           Ahmet ÖZMENEK        
    8    Polis Müdür Muavini    Gökay KARAGİL        

 Polis Müdür Muavinliğine terfi eden personel listesi                                                        
    1    Başmüfettiş    İbrahim ULUSOY        
    2    Başmüfettiş    Yusuf KARİP        
    3    Başmüfettiş    Cemal Gürsel NURAY        
    4    Başmüfettiş    Savaş YEŞİLDAĞLI        
    5    Başmüfettiş    Hafife ÇALUDA        
    6    Başmüfettiş    Enver EREM        
    7    Başmüfettiş    Nihat CAN        
    8    Başmüfettiş    Cem KAYABAŞI        
    9    Başmüfettiş    Tarkan KIZILTUĞ        
    10    Başmüfettiş    Aziz NİZAMOĞLU        
    11    Başmüfettiş    Fevzi ÖZTÜMEN        
    12    Başmüfettiş    Hüseyin KAFA        
    13    Başmüfettiş    Rüstem TUNÇTAŞLI        

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    14    İtf. Başmüfettişi Ramadan GÜRPINAR        
    15    Başmüfettiş    Süleyman AKMERCAN        

Başmüfettişliğe terfi eden personel listesi          
                1    B/Müfettiş (v)    Gökçen ULUSAL        
    2    Müfettiş    Kubilay ÇAVUŞOĞLU        
    3    B/Müfettiş (v)    Hüseyin ÖZDOĞDU        
    4    Müfettiş    Ahmet Tolga ÇAĞLAR        
    5    B/Müfettiş (v)    Hakan HAKSOY        
    6    Müfettiş    Yusuf KOMİLİ        
    7    Müfettiş    Erkan DEMİRDAĞ        
    8    Müfettiş    Mehmet ŞENÇAĞ        
    9    Müfettiş    Turgay KIROK        
    10    Müfettiş    Hüseyin BORA        
    11    Müfettiş    Oral ORDU        
    12    Müfettiş    Erkut EFENDİ        
    13    Müfettiş    Sonel YIKICI        
    14    Müfettiş    Arif KONYALI        
    15    Müfettiş    Yusuf AKILLIOĞLU        
    16    İtf. Müfettişi    Mustafa PAÇA        
    17    Müfettiş    Hüseyin KUŞAF        
    18    Müfettiş    Cem ÇALIŞKANER        
    19    Müfettiş    Ediz AYTAN        
    20    Müfettiş    Erdoğan CİNGÖZ        
    21    İtf. Müfettişi    Halil YARICIOĞLU        
    22    Müfettiş    Hilmi SONOĞLU       

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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