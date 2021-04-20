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Pazar günü 75 kişi yasakları ihlal etti

6’sı parti yaptı

Pazar günü 75 kişi yasakları ihlal etti
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Ülke genelinde önceki gün yapılan denetimler sonucu 69 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 6 kişinin ise parti yaptığı tespit edildi. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında önceki gün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 69 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi.
6 kişinin ise eğlence maksatlı toplanarak, parti yapmak suretiyle yasal emirlere riayet etmedikleri tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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