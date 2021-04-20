Benzer suçları var

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan İrfan Çil, Kemal Kurt, Mustafa Hoca ile Murat Özbermek hakkındaki soruşturma tamamlandı. Yapılan soruşturma sonucu Kemal Kurt ile Mustafa Hoca’nın suçsuz olduğu anlaşıldı. Kemal Kurt ile Mustafa Hoca serbest bırakılırken, İrfan Çil dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlı benzer suçlar işlediği gerekçesiyle tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Duruşmada Murat Özbermek'in 14 paket uyuşturucuyu bin 400 liraya sattığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 10 Nisan 2021 tarihinde, saat 19.25 sıralarında Demirhan’da şüpheli hareketler sergileyen İrfan Çil’in içerisinde bulunduğu araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada satışa hazır 13 paket halinde 6 gram sentetik cannabinoid türü madde bulunduğunu belirtti.

Polis, gözaltına alınan zanlılardan İrfan Çil'in uyuşturucuyu 14 paket şeklinde bin 400 TL karşılığında Gazimağusa'da Murat Özbermek'ten aldığı itiraf ettiğini açıkladı.

Murat Özbermek'in Gazimağusa'da tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, tasarrufunda uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 460 TL'nin emare olarak alındığını bildirdi.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde birçok kişi sorgulandığını söyledi.



Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığına işaret eden polis, benzer sabıkasının bulunduğunu ve daha önce işlediği uyuşturucu suçundan dolayı teminata bağlı olduğunu bildirdi. Polis, serbest kalması durumunda benzer suçları işlemeye devam edebileceğine dikkat çekerek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.Mahkeme, zanlının 2 ayı geçmeyen bir süreyle Merkezi Cezaevi’nde beklemesine emir verdi.

Özbermek Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı

Demirhan’da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddeleri satmakla suçlanan Murat Özbermek de Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 10 Nisan 2021 tarihinde 19.30 sıralarında, Demirhan’da JP 204 plaka araçta gerçekleştirilen arama uyuşturucu madde bulunduğunu anımsattı.

Polis, yapılan soruşturma neticesinde, Murat Özbermek’in, uyuşturucu maddeyi, Gazimağusa’ya gelen zanlı Çil’e verdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 5 bin TL nakit kefalet ödemesi ve 2 kefilin 5’er bin TL şahsi kefalet ödemesi şartı ile zanlının serbest bırakılmasına emir verdi.