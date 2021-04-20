356 kişi geldi, Kurallara tam uyum sağlandı

‘Kapalı turizm’ uygulamasının ilk haftasında kurallara tam uyum sağlandığı bildirildi. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Girne’de 4, Bafra’da ise 2 otelin geçtiğimiz hafta sonunda 356 turist ağırladığını belirtirken, bunların 104’ünün 15 Nisan’da, 252’sinin de 16 Nisan’da geldiğini söyledi.

Alınan önlemler çerçevesinde otel çalışanlarının halkın içine karışmadığını belirten Bakan Ataoğlu, sadece 2 yolcuda pozitif vaka görüldüğünü, onların da kontrol altına alındığını açıkladı. Ataoğlu, otellerde çalışan personelin tümüne PCR testi yapıldığını kaydetti.

Ataoğlu, kapalı turizm ve bu kapsamda adaya gelen yolcular konusunda yazılı açıklama yaptı

Kapalı turizm kapsamında KKTC’ye ilk seferin 15 Nisan’da gerçekleştiğini anımsatan Ataoğlu, 15 Nisan’da gelenlerin ülkeden ayrıldığını, 104 yolcunun hiçbirinde pozitif vakaya rastlanmadığını aktardı.

İkinci uçuşun 16 Nisan’da yapıldığını, adaya 252 kişinin geldiğini dile getiren Bakan Ataoğlu, 245 kişinin ülkesine döndüğünü, 5 kişinin özel uçakla adadan ayrıldığını, pozitif olduğu belirlenen

2 yolcunun da karantinada olduğunu söyledi.

Ülkeye gelen yolculara, ikinci bir PCR yapıldığını belirten Ataoğlu, 2 yolcunun pozitif çıkması sonucu tüm hotel çalışanlarına test yapıldığını, hiçbir çalışanın dışarı çıkmadığını ifade etti.

Hotel çalışanları halkın içine karışmıyor

Pozitif çıkan yolcularla görüştüğü tespit edilen hotel çalışanlarının izole edildiğini kaydeden Ataoğlu, hotelde çalışan personelin kesinlikle halkın içine karışmadığını, görev aldıkları süre zarfında otelde konakladığını vurguladı.

Ataoğlu, görev süresinin bitmesi durumunda hotel çalışanlarının dışarıya çıkışının Sağlık Üst Kurulu’nun vereceği kararlar uyarınca yapılabileceğinin altını çizdi.

Şimdilik 6 otel



Kapalı turizm modeline şimdiye kadar Bafra ve Girne bölgesinden toplam 6 hotelin dahil olduğunu söyleyen Ataoğlu, hotel sahiplerine Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı tarafından uyulması gereken kuralları içeren bir taahhütname imzalatıldığını söyledi.Kurallara uymayan hotel olursa kapatma ve para cezası uygulanacağını anımsatan Fikri Ataoğlu, toplum sağlığını hiçe sayan bir durum yaşanması halinde gerekeni yapmaktan kaçınmayacaklarını da vurguladı.Kapalı turizmin iç bulaşın yayılmasına etken olmayacağını belirten Ataoğlu, yolcuların güvenli şekilde adaya geldiğini, kontrollü şekilde de adadan ayrıldığını kaydetti.

Turizmdeki sıkıntılar daha derin

Dünyada bir yılı aşkın süredir yaşanan pandemi nedeniyle tüm sektörlerin zor durumda olduğunu belirten Ataoğlu, özellikle turizm alanında bu sıkıntıların daha derin olduğunu da ifade etti.

Kapalı turizm bu dönem için güvenli sistem…

Kapalı turizm modelinin charter seferler aracılığıyla başladığını ve bu dönem zarfında en güvenli sistem olduğunu belirten Ataoğlu, turizm açısından kapalı turizmin yeterli olmadığını, mayıs ayında yeni turizm modellerinin yapılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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Kapalı devre turizmde kurallar

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kapalı otel turizmi ile ilgili almış olduğu kararlar doğrultusunda Ercan Havalimanı’na haftada dört adet charter uçuş yapılıyor.

Kapalı turizm kapsamında charter seferlerle gelen turistler adada en fazla 3 gece, 4 gün adada kalabiliyor.

Yolculara önce hızlı antijen testi yapılıyor, daha sonra gümrük işlemleri gerçekleştiriliyor.

Daha sonra havaalanında bulunan Turkcell stantlarında yolculara elektronik bileklik takılıyor.

Yolcular, polis ve güvenlik ekiplerinin kurduğu alana gidip, test sonucunu bekliyor. Test sonucu negatif çıkanlar kalacakları otellere götürülüyor.