Burnunu kırdılar

Suna ERDEN

Haspolat’ta meydana gelen olayda A.S. isimli kadının köpeğine arabasıyla çarparak yaralayan

C.N. bedelini ağır ödedi. C.N. ile köpeği yaralanan A.S. arasında kavga yaşanırken, olaya dahil olan Avni Kansaran yumruklarını konuşturdu.

Nişanlısı A.S.’yi kavga esnasında iten C.N.’nin yüzüne yumruk atan Kansaran, burnunun kırılmasına neden oldu. Olayın ardından polise giderek teslim olan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada burnu kırılan C.N.’nin zanlıdan şikâyetçi olmadığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 8 Nisan 2021 tarihinde, saat 18.30 sıralarında Haspolat’ta meydana geldiğini söyledi. C.N. isimli şahsın, arabayla Avni Kansaran’ın nişanlısının köpeğine çarptığını ifade etti.



Polis, bu nedenle zanlının nişanlısı ile C.N. arasında tartışma yaşandığını belirtti. Polis, C.N.’nin kavga esnasında tartıştığı kadını itmek suretiyle darp ettiğini dile getirdi.Polis, zanlı Kansaran’ın olaya müdahil olduğunu, C.N.’ye yumruk atarak, burnunun kırılmasına neden olduğunu söyledi.Zanlının teslim olduğunu kaydeden polis, C.N.’nin Kansaran’dan şikâyetçi olmadığını anlattı.Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının geçimini sosyal yardım bağışıyla sağladığını belirten polis, teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, 7 bin 500 TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.