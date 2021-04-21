Seçim tarihi tartışılacak

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Saner tarafından önerilen Ad-Hoc komite kurulması konusunda bugün Danışma Kurulu’nu toplayacağını belirtti. Sennaroğlu, Danışma Kurulu’ndan çıkacak sonucu Genel Kurul’a sunacağını söyledi.S ennaroğlu, erken seçim tarihi için hükümet ve muhalefetin önerdiği tarihler arasında uçurum olduğunu ifade etti.

Ara seçimin yapılmaması konusunda tüm partilerin hemfikir olduğunu belirten Sennaroğlu, esas sıkıntının erken seçim tarihinde yaşandığını söyledi.

Sennaroğlu, seçim tarihi konusunda hükümetin Nisan 2022, muhalefetin de Ağustos 2021 önerisi olduğunu ifade ederek, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler komitesinde hükümetle muhalefetin oylarının eşit olduğunu bu nedenle de bu komitede seçim tarihinin belirlenmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Erken seçim tarihi için hükümet ve muhalefetin önerdiği tarihler arasında uçurum olduğunu dile getiren Meclis Başkanı Sennaroğlu, seçim tarihi ve seçim yasasında değişikliklerin hazırlanması için Başbakan Ersan Saner tarafından önerilen Ad-Hoc komite kurulması konusunda Danışma Kurulu’nu toplayacağını kaydetti.

Sennaroğlu, Danışma Kurulu’ndan çıkacak sonucu Genel Kurul’a sunacağını söyledi.



Esas iradenin Genel Kurul’da olduğunu hatırlatan Önder Sennaroğlu, hükümetin Nisan 2022 tarihi için 27 oyu olduğunu söylediğine de dikkat çekti.

Yeni bir boyut kazanacak

Azınlık hükümeti ile muhalefet arasındaki “erken seçim tarihi” tartışmalarının, bugünkü Meclis Danışma Kurulu toplantısının ardından yeni bir boyut kazanması bekleniyor.

Erken genel seçim tarihine ilişkin muhalefetin “Ağustos 2021”, iktidarın ise “Nisan 2022” tarihinde ısrar etmesi ve seçim tarihinin görüşüldüğü Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nde, üye sayısının eşit olması nedeniyle, seçim tarihi bir türlü belirlenemiyor.

Ancak iktidarın, tıkanan süreci “lehine döndürmeyi” hedeflediği bir önerisi var: Hükümetin çoğunlukta olacağı ve erken seçim ile Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda yapılacak değişikliklerin görüşüleceği bir Ad-Hoc Komite oluşturmak.

Başbakan Ersan Saner’in imzasını taşıyan ve Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’na iletilen söz konusu öneride, kurulacak olan komitede; UBP’nin 3, CTP’nin 2 ve HP, TDP, DP ile YDP’nin 1’er temsilcisinin bulunması talep ediliyor.