"Uyuma zamanı bitti"

Başbakan Ersin Tatar, Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyetini kabul etti.

Tatar, ülkenin normalleşme sürecine tahminlerin ötesinde hızlı girdiğini belirterek, “2,5 ayda nereden nereye geldik. Birkaç ay sonra işlerin normalleşeceğine inanıyorum. Karamsar olmamalıyız” dedi.

Küçülmeye giren KKTC ekonomisinin de kısa sürede toparlanacağını kaydeden Tatar, “Türkiye’den gelecek kaynak KKTC’nin gelişmesi ve kalkınması için, şu an içinde bulunduğumuz daraltıcı ekonomik etkenlerin azaltılması için itici bir güç olacak” şeklinde konuştu.

COVİD 19’un dünyayı kasıp kavurduğunu, bu süreçte ekonomilerin küçüldüğünü belirten Tatar, “Bizim de bunlardan muaf olmamız mümkün değildi. Bir küçülmeye girdik ama normalleşme tahminlerin ötesinde hızlı oluyor. İnanıyorum ki çok uzun sürmeyecek, eski boyutlara geleceğiz” dedi.

Tatar, uçuşların başlaması, kara sınır kapılarının açılması, ülkeye gelecek olanların karantina koşullarının ne olacağının Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulları tarafından değerlendirildiğini ifade ederek “2,5 ayda nereden nereye geldik. Birkaç ay sonra işlerin normalleşeceğine inanıyorum. Karamsar olmamalıyız. Ben hiçbir zaman karamsar olmadım, meselelere her zaman olumlu baktım” şeklinde konuştu.

“İkinci ekonomik paket yolda”

Başbakan, ikinci ekonomik paket üzerinde çalıştıklarını, öncesinde ekonomik örgütlerle değerlendirme yapmak istediklerini de kaydederek, “Evet özel sektörde sıkıntılar vardır, iş dünyasının koşullarında sıkıntı olduğunu biz de biliyoruz. Özel sektöre, reel sektöre nasıl yardımcı olunabilecek, nasıl kaynak aktarılacak bu konular üzerinde çalışıyoruz…” dedi.

Pandemiden dolayı sağlıktaki harcamaların arttığını kaydeden Tatar, testler, sağlık malzemeleri, ek ödemelere yapılan harcamalara işaret ederek, söz konusu giderlerin de kamu maliyesinden karşılandığını söyledi.

Deniz: Artık mazeret kabul etmiyoruz

KTTO Başkanı Deniz, haziran ayında açıklanacak 2’nci ekonomik tedbir paketine katkı koymak için Başbakan’ı ziyaret ettiklerini söyledi.

Turgay Deniz, ivedilik arz eden, olmazsa olmaz dedikleri konular olduklarını belirterek, önerilerinin piyasayı canlandırma, işsizliği ve iflası önleme için önemli olduğunu dile getirdi.

KKTC ile TC arasında imzalanan mali protokole değinen Deniz, protokolü desteklediklerini belirterek, protokol kapsamında ülkeye gelecek kaynağa, kan kaybeden iş dünyasının da ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ekonomik çarkların dönmeye başladığını ancak bununla birlikte sorunların da gün yüzüne çıktığını dile getiren Deniz, “Kaynağımız yoktur, paramız yoktur mazeretini bu saatten sonra kabul etmiyoruz. Kaynağı bulma sorumluluğu sizdedir. Uyuma zamanı bitti, hayat başladı. Ekonomimizin desteğe, doğru ve faydalı dokunuşlara ihtiyacı var” dedi.

Kısmı çalışma tüzüğü ve maaş destek ödemesi konularında da açıklamada bulunan Deniz, kısmi çalışma tüzüğünün bazı olumsuzlukları olduğunu, tüzüğün adaletsizliğe ve kayıt dışılığa neden olabileceğini dile getirdi.

Deniz, “Kamudaki kişiler tam maaş alırken, özeldeki kişiler yarı maaşla çalışmaya mahkum ediliyor. Bin 500 TL’lik maaş desteği en az eylül ayı sonuna kadar ya da kısmi çalışma tüzüğünün geçerli olduğu süre zarfında devam ettirmeli” dedi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, nisan ayı için desteğin ödendiğini ancak mayısın ödenip ödenmeyeceği konusunda bir belirsizlik olduğunu da ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2020, 02:25