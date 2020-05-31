Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği eylem uyarısında bulundu

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), sektör için hükümetten destek talep etti. 9 maddelik taleplerinin yerine getirilmesi için hükümete 5 Haziran’a kadar süre veren KITSAB, aksi halde 8 Haziran’da eyleme gideceğini açıkladı.

Birlik, üye acentelerle yarın saat 14.00’te Lefkoşa’da, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda toplantı düzenleneceğini de duyurdu.

KITSAB Başkanı Orhan Tolun yazılı açıklamasında, karar alınırken sektörün görüşlerinin göz ardı edildiğini savunarak, “Bu kabul edilebilecek bir durum değildir” dedi.

Tolun, “Lokomotif sektör turizm hükümetin kararlarıyla ciddi şekilde zarar görüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetten neler talep edildi

KITSAB’ın hazırladığı 9 maddelik talepler şöyle:

“Birçok sektöre nisan-mayıs ayları için sağlanan desteğin turizm işletmeler için Aralık 2020 tarihine kadar uzatılması.

Turizm ve seyahat acentelerinin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarından Aralık ayına kadar muaf tutulması ve/veya yaratılacak fondan bu kaleme katkı yapılması

Nisan ve mayıs aylarında turizm ve seyahat acentelerinin kira aidatlarından tamamen muaf tutulması. Müteakip aylarda ise ve/veya en geç Aralık ayına kadar muaccel olacak kira borçları için devletin acentelere katkı yapması;

Aralık 2020’ye kadar acentelerin su ve elektrik borcuna devlet tarafından ve/veya ilgili fon tarafından katkı sağlanması;

Kalkınma Bankası nezdinde acentelik belgeleri gösterilerek, kefil ve/veya ipotek şartı aranmaksızın turizm ve seyahat acentelerine düşük faiz oranlı (%4- %5) ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verilmesi

Mali Protokol çerçevesine turizm sektörüne yapılacak katkının acentelere de aktarılması. Kurulacak komisyon ve kurullarda turizm sektöründe faaliyet gösteren her kesimden temsilcinin yer almasının sağlanması

Bankalar faiz oranlarının düşürülmesi, kredilerin ötelenmesine devam edilmesi ve kredi kartlarında minimum ödeme oranı olan yüzde 1’in uygulanmasına devam edilmesi

Devletin acentelere ve KITSAB’a alacaklarının tamamını ödemesi

Gerçekleşemeyen paket turlar için acentelere yapılan ödemelerin 18 ay haklarının baki kalması koşulu ile ötelenmesi; ödenen tutar karşılığında acentelerin müşterilerine paket tur için tatil kuponu (voucher) verebilmesi için Bakanlar Kurulu’nda tavsiye kararı çıkarılması.”

Açılış kriterleri belirlendi

Öte yanan Bakanlar Kurulu’nun turistlerin, belli koşullarla 1 Temmuz’dan itibaren ülkeye gelebilmesi kararıyla birlikte, turizm ve seyahat acenteleriyle şans oyunları salonlarının Covid-19 sonrası açılış kriterleri de belirlendi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sonrasında normalleşme adımları çerçevesinde belirlenen kriterler, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Rehberler, tur şoförleri ve yolcuların havaalanından karşılama, otele giriş, müzelere giriş ve seyahatler sırasında uyması gereken kuralların yer aldığı “Ülkemizde turizm ve seyahat acentelerinde koronavirüs (Covid-19) sonrası açılış kriterleri” arasında, rehber ve şoförlere, Sağlık Bakanlığı tarafından eğitim verilmesi de yer alıyor.

“Ülkemizde şans oyunları salonlarında koronavirüs (Covid-19) sonrası açılış kriterleri” ise misafirlerin havaalanında karşılanmasından şans oyunları salonuna getirilişine kadarki sürede, şans oyunları salonu giriş kapılarında ve salon içindeki kasalarda, canlı oyun bölümünde, slot departmanı ve diğer bölümlerde alınması gereken tedbirler belirlendi.

Bazı yeni kararlar yarın uygulamaya girecek

Bakanlar Kurulu önceki günkü toplantısında, yarından itibaren yurtdışındaki tüm KKTC vatandaşlarının karantina koşuluyla; 8 Haziran’dan itibaren de vatandaş olmayan ancak ikamet ve çalışma izni olanlar karantina koşuluyla gelebilmesini kararlaştırmıştı.

Kararlar arasında, ölüm sebebi koronavirüs olanlar dahil, yurt dışında vefat edenlerin cenazelerinin 1 Haziran’dan itibaren ülkeye getirilebilmesi de yer alıyor.

1 Haziran’dan itibaren personel taşıyan araçların çalışmasına da izin verilecek.

Gece yarısı ile sabah 06.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı ise 1 Haziran’da son bulacak.

Süpermarketlerin 20.00’ye kadar olan çalışma saatleri ise önceki akşamdan geçerli olmak üzere 22.00’ye kadar uzatılmıştı.