Girne’den Taşucu’na dönüş var

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs salgını sonrasında adada kalan Türk vatandaşları, Baş Konsolosluğun organize ettiği uçak ve gemi seferleriyle Türkiye’ye dönüş yapıyor. Mart sonuna kadar adayı terk eden işçi ve öğrenci sayısının 14 bin civarında olduğunu belirten yetkililer, Mayıs ayında charter uçak seferinin yanı sıra Girne ve Gazimağusa limanlarından binlerce kişinin daha Türkiye’ye gittiğini belirtiyor.

Türk vatandaşlarına yapılan çağrı üzerine dün de 384 kişi Girne’den Taşucu’na gönderildi. Türkiye’ye varışlarında karantina koşullarına uymayı kabul eden yolcular, Diyalog muhabirinin “neden dönüyorsunuz?” sorusunu yanıtlarken, en büyük sorunun işsizlik ve pahalılık olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ta eskisi gibi çalışma koşullarının bulunmadığını söyleyen yolcular şunları kaydetti:

“Coronavirüs salgını sonrasında turizm ve eğitim sektörünün kapanması ada ekonomisinin çökmesine yol açmıştır. Artık buralarda iş bulmak zorlaştı. Maaşlar yetersiz. Ayrıca her şey ateş pahası. Türkiye’ye ailelerimizin yanına dönüyoruz.”

Dönüşler devam edecek

Türkiye Büyükelçiliği Baş Konsolosluğu tarafından yapılan açıklamaya göre; Girne-Taşucu arasında yarın ve 3 Haziran Çarşamba günü olmak üzere 2 sefer daha yapılacak.

Böylece 700 civarında kişi Türkiye’ye dönüş yapmış olacak.

Girne Turizm Limanı’nda dün meydana gelen yoğunluk nedeniyle Coronavirüs önlemlerinin tam olarak uygulanamadığı görüldü. Liman yetkilileri, yolculara ‘maske kullanmanın’ zorunlu olduğunu söyleyerek, kurallara uyulmasını istedi.



