YÖK kararı.. KKTC yabancı ülke değil

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’de YÖK’ün yabancı ülkelerde okuyan TC uyruklu öğrenciler ile ilgili almış olduğu kararın, KKTC’de okuyan öğrenciler arasında ve üniversitelerde bazı tereddütlere neden olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, konuyla ilgili açıklama yaparak, KKTC’de okuyan TC uyruklu öğrencilerin ÖSYM sınavı ile kaydolduğunu ve YÖK mevzuatına göre eğitim öğretim aldıklarını anımsattı ve KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerinin, iki farklı ülke pozisyonunda olmadığına ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti için KKTC’nin yabancı bir ülke durumunda olmayacağına dikkat çekti.

Söz konusu kararın bu çerçevede değerlendirildiğinde, yapılan açılımın yabancı ülkelere ÖSYM sistemi dışında bir yöntemle yerleşenleri kapsadığının düşünüldüğünü belirten Çavuşoğlu, öğrencilerin ve üniversitelerin endişe etmemelerini; konuyla ilgili tereddütlerin ortadan kalkması için bakanlık tarafından gerekli girişimlerin yapıldığını söyledi.