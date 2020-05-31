Rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor

Coronavirüs ile mücadelede dünyada örnek gösterilen bir süreç yöneten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, şimdi uluslararası tatil programlarında önde gelen bir destinasyon haline geldi. Türkiye, Rusya, Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri başta olmak pek çok yerden rezervasyon alan ülkede oteller 1 Haziran’da açılıyor. Yabancıların ülkeye girişi ise 1 Temmuz itibariyle olacak.

Eski tatil alışkanlıklarının geride kaldığını ve yeni normalleşmede tatil rotalarının sağlıklı ülkelere yöneleceğini belirten Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kuzey Kıbrıs’ın cazibe merkezi olduğunu söyledi. Toplam 106 vaka ve 4 vefat ile Koronavirüs sürecini atlatan Kuzey Kıbrıs’ta otellerin yarından itibaren misafir ağırlamaya başlayacağını ifade eden Çağıner, “Hükümetimizle sürekli temas halindeyiz. Pandemi sürecinde alınan yoğun tedbirler, 1 Haziran itibariyle yeni bir boyutta devam edecek” dedi.

Çağıner şunları kaydetti:

“Otellerimiz tüm hazırlıklarını yeni sürecin kurallarına göre yapıyorlar. 227 maddelik bir eylem planı hazırladık. Akdeniz’in ortasında masmavi denizi, muhteşem sahilleri ve birbirinden değerli otelleri ile yeni normalleşmenin yıldızı Kuzey Kıbrıs olacak.”

Turhan: Biz hazırız

Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan ise yeni sürece yönelik hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Turhan “Her türlü hijyen tedbirlerimizi alarak ve personelimizi eğiterek, üstün kalite anlayışından ödün vermeden otelimizin kapılarını açıyoruz” dedi.

Merit International çatısı altında verilen hizmet kalitesini deneyimleyen misafirlerden bu süreçte rezervasyon aldıklarını belirten Turhan şunları kaydetti:

“Kapılarımızı 1 Haziran’da öncelikli olarak Kıbrıslı misafirlerimize açıyoruz. KKTC Bakanlar Kurulu’nun kararı ile yabancıların ülkeye girişi ise 1 Temmuz tarihi itibariyle olacak. Rezervasyon merkezlerimizdeki arkadaşlarımız telefonlara yetişmekte zorlanıyorlar. Yıllardır tatil tercihlerini bizden yana kullanan misafirlerimizin yanı sıra yeni bireysel rezervasyon istekleri de çok fazla. Her zamanki gibi en büyük talep Türkiye’den. Sonrasında Orta Doğu ülkeleri, İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Rusya geliyor. Özellikle Avrupa’da pek çok ülkede yaşanan ağır pandemi süreci, yeni ve güvenli destinasyon arayanların Kuzey Kıbrıs’a yönelmesine neden oldu. Uçuşların başlamasıyla birlikte hızlı bir sezona gireceğiz. Yeni dönemde turizm çeşitliliğini de artırarak bu talepleri kalıcı hale getirip Kuzey Kıbrıs’ın turizmde altın çağını yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Kuzey Kıbrıs ve Karadağ

Pandemiyle mücadelede büyük bir başarı gösteren Kuzey Kıbrıs ile Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biri olan Karadağ’ın büyük benzerlikler gösterdiğini söyleyen Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk da, Karadağ’a vizesiz seyahat avantajının Türkler için bir fırsat olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs’ta tatillerini geçiren misafirlerini farklı deneyimler için Karadağ’a da yönlendirdiklerini söyleyen Tibuk, “Merit International kapsamında Karadağ’ın Budva kentinde faaliyet gösteren talih oyunları salonumuz bölgenin en lüks otelinde yer alıyor. Pandemi sürecinde büyük başarı gösteren Karadağ’daki tesisimiz hizmet vermeye başladı. Doğal güzellikleri, vizesiz seyahat imkânı, pandemi sürecindeki başarısıyla Karadağ da Türkler’in tatillerinden önemli bir yer tutacak” dedi.

Sağlık çalışanlarına desteğe devam

Merit International olarak başlattıkları “sağlık çalışanlarına destek” amaçlı kampanyaya başvuruların da 1 Haziran’da tamamlanacağı belirten Hande Tibuk şunları kaydetti:

“Kahraman sağlık çalışanlarımız pandemi ile mücadelede bizlerin en büyük gücü oldu. Desteğimiz dâhilinde KKTC ve Türkiye’deki pek çok sağlıkçımızdan müracaat aldık. Canlı yayın ile yapacağımız çekilişte belirlenecek sağlıkçılarımızın Merit otellerinde dinlenebilmesi için elimizden ne gelirse yapacağız. Ayrıca, sezon boyunca tüm sağlık çalışanlarımıza çeşitli indirimlerle destek olmaya devam edeceğiz.”