Lefke'nin çehresi değişecek

Lefke Turizm Derneği, Güney Kıbrıs’tan Doğa Dostları Derneği’yle işbirliği içinde yürüttüğü AB destekli projeyle, Lefke ve çevresindeki tarihi ve turistik yerlere yeni değerler katarak, bölgeye daha fazla turist çekmeyi planlıyor.

Lefke’de herkesin görebileceği bir noktaya muflon heykelli bir meydan kurmayı, tarihi şehir Soli’ye, yine oradan çıkan ancak Güney Kıbrıs’ta müzede bulunan Afrodit heykelinin aynısını yaptırmayı planlayan dernek ayrıca bölgede aromatik bitki ve lavanta yetiştirmeyi düşünüyor.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, ‘’iki toplumlu AB projesine başvurduk. Derneği daha ileri götürmek için girdiğimiz bu projeyle Lefke tarihindeki en büyük bütçeli sivil toplum projesini almayı başardık” dedi.

Karlıtaş, gençlerin hedef alındığı ve iki toplumun yakınlaşmasının da amaçlandığı AB destekli İki Toplumlu Diyalog Projesi’nin 296 bin Euro’luk bütçesiyle bölgede Aromatik Bitki Bahçesi - Lavanta Bahçesi kurmayı, 2 heykelle 1 mozaik çalışması yapmayı, bölgede gerçekleşen 2 festivale destek sağlamayı, 24 gezi ve çok sayıda iki toplumlu etkinlikle atölye çalışması yapmayı planladıklarını belirtti.

LEFKE’YE MUFLON, SOLİ’YE AFRODİT HEYKELİ

Projenin içeriğinin sadece etkinlikle sınırlı olmadığını, Lefke ve çevresinde kalıcı bazı sanatsal çalışmaları da kapsadığını kaydeden Karlıtaş, ilk etapta Kıbrıslı Türk ve Rum sanatçıların birlikte 2 heykel çalışması yapilacağını söyledi.

“Lefke merkeze 2020 içinde bir muflon heykeli yerleştirilecek. Kıbrıslı Türk sanatçı Serhat Selışık’ın bir çalışması olacak. Yeşilırmak, Bağlıköy ve Lefke’de görülen ve bir Kıbrıs endemiği olan Muflon'un heykeliyle insanların üzerine çıkıp fotoğraf çekebileceği, dokunabileceği, bir meydan yaratmayı planlıyoruz”

Karlıtaş, ikinci heykel çalışmasının ise Soli tarihi kentindeki kazılarda çıkarılan ve şu an Güney Kıbrıs’ta bir müzede bulunan Afrodit heykeli olacağını kaydetti. Karlıtaş, adada çıkan en güzel Afrodit heykeli kabul edilen bu heykelin aynısını yapıp, Soli’ye yerleştirmek istediklerini belirtti.

LEFKE DUVARLARINA GRAFİTİ

Karlıtaş, üçüncü sanat çalışmasının ise Lefke’de bulunan 4 noktaya sanatsal temalı grafiti yapılması olduğunu söyledi.

“Bir yarışma şeklinde olacak bu çalışma sonunda Lefkoşa ve diğer şehirlerde olduğu gibi, bölgeyi ziyaret edecek insanlara fotoğraf çekerek yanlarında götürebilecekleri birkaç güzel görüntü sunacağız”