Üzücü tablo

Son bir haftada; 58 trafik kazası meydana geldi, bir can kaybı olurken, 28 kişi yaralandı. Trafik kontrollerinde 2 bin 652 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.
KKTC’de 1 – 7 Aralık tarihleri arasında 58 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda bir can kaybı olurken, 28 kişi yaralandı. Kazalarda toplam 3 milyon 300 bin TL’lik maddi hasar oluştu.
Polis Basın Subaylığı, kazaların bölgelere göre dağılımını Lefkoşa 24, Gazimağusa 3, Girne 18, Güzelyurt 6 ve İskele 7 olarak açıkladı.
Aynı dönemde KKTC genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 2 bin 652 sürücü hakkında çeşitli trafik suçlarından yasal işlem başlatıldı. Denetimler sonucunda 240 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü tutuklandı.
Denetimlerde tespit edilen suçlar
Sürat ihlali:774
Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma: 425
Trafik levha ve işaretlerine uymama: 253
Muayenesiz araç kullanma: 169
Trafik ışıklarına uymama: 152
Alkollü araç kullanma: 59
Sigortasız araç kullanma: 58
Emniyet kemeri takmama: 50
Dikkatsiz sürüş: 40
Aracın camlarına filmi yapıştırma: 33
Işık kurallarına uymama: 25
Sürüş sırasında cep telefonu kullanma: 23
Tehlikeli sürüş: 13
Yolcu taşıma izinsiz araç kullanma: 13
Sürüş ehliyetsiz araç kullanma: 9
Koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma: 4
Diğer çeşitli trafik suçları: 627.