Üzücü tablo

Son bir haftada; 58 trafik kazası meydana geldi, bir can kaybı olurken, 28 kişi yaralandı. Trafik kontrollerinde 2 bin 652 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

KKTC’de 1 – 7 Aralık tarihleri arasında 58 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda bir can kaybı olurken, 28 kişi yaralandı. Kazalarda toplam 3 milyon 300 bin TL’lik maddi hasar oluştu.

Polis Basın Subaylığı, kazaların bölgelere göre dağılımını Lefkoşa 24, Gazimağusa 3, Girne 18, Güzelyurt 6 ve İskele 7 olarak açıkladı.

Aynı dönemde KKTC genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 2 bin 652 sürücü hakkında çeşitli trafik suçlarından yasal işlem başlatıldı. Denetimler sonucunda 240 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü tutuklandı.

Denetimlerde tespit edilen suçlar

Sürat ihlali:774

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma: 425

Trafik levha ve işaretlerine uymama: 253

Muayenesiz araç kullanma: 169

Trafik ışıklarına uymama: 152

Alkollü araç kullanma: 59

Sigortasız araç kullanma: 58

Emniyet kemeri takmama: 50

Dikkatsiz sürüş: 40

Aracın camlarına filmi yapıştırma: 33

Işık kurallarına uymama: 25

Sürüş sırasında cep telefonu kullanma: 23

Tehlikeli sürüş: 13

Yolcu taşıma izinsiz araç kullanma: 13

Sürüş ehliyetsiz araç kullanma: 9

Koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma: 4

Diğer çeşitli trafik suçları: 627.

