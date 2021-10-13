Vurdu kaçtı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Yakındoğu Bulvarı üzerinde sabaha karşı meydana gelen kazada 48 yaşındaki bisiklet sürücüsü Teoman Telek yaşamını yitirdi.

Telek’e çarparak ölümüne neden olan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan sürücünün peşine düştü.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Yakın Doğru Üniversitesi’nde çalışan Telek, sabaha karşı bisikletiyle işe giderken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpmanın ardından metrelerce sürüklenen Telek, kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Bisiklet sürücüsüne çarparak ölümüne neden olan sürücü olay yerinden kaçtı. Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tahkikat Şubesi ekipleri, kaza mahallinde detaylı incelemelerde bulundu.

Çevredeki MOBESE kamera görüntülerinin inceleme altına alındığı belirtilirken, aracın markasının tespit edildiği, sürücünün kısa sürede yakalanacağı kaydedildi.