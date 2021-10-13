Teminatla serbest kaldı

Aşı olmamış kişilere sahte AdaPass verilmesiyle ilgili bir kişi daha tutuklandı. Geçtiğimiz eylül ayında ortaya çıkan olayla ilgili soruşturma sürerken, Lefkoşa’da bir şirkette çalışan aşı kayıt sistemi görevlisi Cemaliye Mutlu’nun yardımıyla kayıt yaptırdığı iddia edilen Ahmet Karabulut gözaltına alındı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Ahmet Karabulut’un ‘Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek’ suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 2021 yılı Haziran ve Temmuz ayları arasında bir şirkette aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı Cemaliye Mutlu’ya ulaşarak, aşı olmadığı halde çift aşı olmuş gibi kayıt yaptırdığını ifade etti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti. Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlı hakkında tutuksuz yargı kararı verdi.