‘Yandım, yandım’

Alayköy’de eski patronunun iki katlı evine gizlice giren, hırsızlık yaptıktan sonra bir şişe rakı içen, sızınca yakalanan Türkmenistanlı temizlik işçisi Feruz Matrasulov hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Hırsızlık ve KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçlarından yargılanan sanık, 3 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı okuyan yargıç, sanığın 19 Eylül 2023 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, eski patronu G.Ç.’nin ikametgahına ait bahçe evinin açık kapısından içeriye girdikten sonra, dolapta bulunan 35 cc rakıyı içtiğini söyledi. Yargıç, sanığın daha sonra 380 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, ekmek bıçağını alıp ana ikametgahın sürme kapısını, zorlayıp açarak üst katta bulunan çocuk odasından iPhone Xs marka cep telefonunu çaldığını açıkladı. Yargıç, sanığın alt kattaki mutfak odasına inip yerde uyuduğunu, ev sahibi G.Ç. tarafından görülüp olay yerine gelen polis ekibi tarafından suçüstü hali gereği tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada cep telefonu ve ekmek bıçağının emare olarak alındığını söyledi. Yargıç, tutuklanan sanığın ifadesinde kalacak yeri olmadığı için daha önce de aynı eve girdiğini, ayrıca elektrikli süpürge çalıp, Lefkoşa’da bir şahsa sattığını itiraf ettiğini söyledi.

Yargıç, soruşturma sonucu sanığın ikamet izinsiz olarak ülkede kaldığının tespit edildiğini açıkladı.

Hırsızlık suçlarının giderek yaygınlaştığına, toplumun huzurunu bozduğuna dikkat çeken yargıç, ayrıca sanığın ülkede ikamet izinsiz kaldığına da vurgu yaparak, oy birliği ile 3 yıl 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.