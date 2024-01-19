Maaş farkı büyük

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından özel sektörde ücretler 24 bin TL olurken, kamuda en düşük maaş 34 bin 430 olarak belirlendi.

Son 6 aylık hayat pahalılığı (HP) oranının netleşmesinin ardından yeni kamu maaşları da belli oldu. Kamudaki en düşük maaş 34 bin 430 TL’ye yükseldi. 1 Temmuz 2023-1 Ocak 2024 arası hayat pahalılığı (HP) oranının yüzde 50,31 olarak belirlenmesi ile kamu maaşlarında da değişiklik oldu. Sendikalar ile Maliye Bakanlığı arasındaki anlaşmanın ardından düzenlenen gelir vergisi ve matrah dilimlerindeki değişiklikler de kamu maaşlarını şekillendirdi. Buna göre, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren kamu çalışanlarının alacağı maaşlar belirlendi.

Ortaokul mezunu, evli ve iki çocuklu en düşük maaşlı kamu işçisi Ocak ayı sonunda 34 bin 430 TL maaş alacak.

Memurların başlangıç maaşları ise 36 bin 870 TL olurken, Atatürk Öğretmen Akademisi’nden (AÖA) yeni mezun olan bir öğretmenin maaşı ise 42 bin 170 TL’ye yükseldi.

En düşük müsteşar maaşı 92 bin 760 TL’ye yükselirken, siyasi atama müdürlerin başlangıç maaşları da 77 bin 600 TL olarak kayıtlara geçti.

Kamu çalışanları arasında en yüksek maaşı ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve milletvekilleri alıyor. Açıklanan hayat pahalılığı sonrası Cumhurbaşkanı maaşı 149 bin 315 TL’ye yükseldi. Milletvekillerinin maaşları da 129 bin 920 TL oldu.

Kamudaki yeni başlangıç maaşları

Kamu Çalışanı Maaş (Net)

İşçi 34 bin 430 TL

Memur 36 bin 870 TL

Yükseköğrenimli memur 39 bin 975 TL

Öğretmen 42 bin 170 TL

Pratisyen hekim 65 bin 959 TL

Uzman hekim 76 bin 450 TL

Şube amiri 57 bin 360 TL

Siyasi atama müdür 77 bin 600 TL

Müsteşar 92 bin 760 TL

Milletvekili 129 bin 920 TL

Cumhurbaşkanı 149 bin 315 TL

