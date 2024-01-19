Daha iyi korunma önerdi

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, TAK’a son dönemde artan salgın hastalıklar konusunda değerlendirmelerde bulunarak, alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler verdi.

Nedime Serakıncı, bu yıl klasik mevsim griplerine Covid-19 varyantları ile ortaya çıkan klinik tabloların da ilave olduğunu ifade ederek, kronik rahatsızlığı, yani uzun süreli diyabet veya kalp, akciğer veya böbrek rahatsızlığı, zayıflamış bağışıklık sistemi olanlar, kemoterapi alanların kendilerini daha iyi koruması gerektiğini vurguladı.

Serakıncı, bu tür rahatsızlıkları bulunan kişilerin kapalı ve kalabalık ortamlarda maske kullanması, mümkünse influenza aşısı yaptırması, yine ileri yaşta ve düşük bağışıklığa sahip bireylere bakmakla görevli kişilerin onları korumak adına maske kullanması gerektiğini söyledi.

Kişinin yaşadığı semptomların ciddiyetinin genellikle enfeksiyona neden olan değişkenler ve patojenler yanında kişinin temel sağlığına, bağışıklığına da bağlı olduğuna işaret eden Serakıncı, bu nedenle özellikle risk grubu sayılan bireylerin semptom göstermesi halinde gecikmeden doktora başvurmaları, uygun destek ve tedavi alması gerektiğine dikkat çekti.

İçinde bulunduğumuz kış aylarının solunum yolu enfeksiyonlarının normalde de en sık görüldüğü dönem olduğunu belirten Serakıncı, bu dönemlerde, 20’den fazla virüs türünün akut üst ve alt solunum yolu enfeksiyonuna neden olabildiğine işaret etti.

Serakınıcı, bunlardan en sık karşılaşılanların; Influenza Virüs tip A ve B (INF A/B), Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV), Adenovirus (ADV), Parainfluenza virüs tip 1-3 (PIV 1,2,3,4), Human Rhinovirus A/B (HRV A/B), Enterovirus (EV), Human Coronavirus (HCoV), Human Bocavirus (HBoV), Human Metapneumovirus (HMPV) gibi virüsler olduğunu ifade ederek, bunların yanı sıra bakteriyel enfeksiyonlarla da karşılaşıldığını aktardı.

"Covid-19 da artık mevsimsel virüsler arasında nitelendiriliyor"

Bu yıl klasik mevsim griplerine Covid-19 varyantları ile ortaya çıkan klinik tabloların da ilave olduğunu söyleyen Serakıncı, Covid-19’un da artık mevsimsel virüsler arasında nitelendirildiğini kaydetti.

Serakıncı, “Dolayısı ile özellikle yeni yıl kutlamalarının yoğun olduğu, havanın ısı ve nem değişkenliklerinin ani yaşandığı aralık ayının hemen arkasında üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış şaşırtıcı değildir. Benzer bağlamda Güneyde ve bir çok Avrupa ülkesinde kasım ayı ile başlayan Xmas kutlamaları ve yine havanın ülkemize göre ekim ayı ile soğuduğu ve kapalı ortamlara geçildiği ülkelerde solunum yolu enfeksiyonlarındaki yükseliş ülkemize göre yaklaşışk 3 hafta, bir ay önce olması da tabiidir” dedi.

"Semptom gösteren kişilerin hijyen kurallarına uymalı”

Her zaman olduğu gibi hasta olan, semptom gösteren kişilerin hijyen kurallarına maksimum uyması gerektiğini belirten Serakıncı, “Hapşırıp, öksürürken ağız ve burnun kapatılması gerekliliği unutulmamalı ve bu nedenle semptomlu yatak istirahati gerekmeyen günlük hayata devam edebilecek kişilerin maske takması bu durumda uygun bir davranış olur.

"Bu virüsle hepimiz tanışacağız"

Nedime Serkancı şöyle konuştu:

“3 yıldır Covid olmadım, şimdi oldum diyenler var ve olacak da. Artık mevsimsel virüsler arasına giren bu virüsle hepimiz tanışacağız.

Nasıl herkes mutlaka en az bir kez grip olmuştur ve belli dönemlerde de grip olur. Bundan böyle Covid de bizim için böyle olacak. JN,1 varyantı açısından bakarsak şu ana kadar dünya genelinde hasta sayısında artış olmakla birlikte hastane ve yoğun bakım yatışlarında bir artış görülmüyor.

Dikkatli baktığımızda kışa ve solunum yolu virüsü sezonuna girilmesiyle birlikte bu dönemde Covid-19 aktivitesinin de yeni yıl civarında sosyal etkenlere bağlı artan ve mevsimsel zirveye çıkan virüslerle bir seyir izlediğini görüyoruz..”

