Tarihi anlar yaşandı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı. Gezeravcı ile 3 astronotun yer aldığı roket, NASA'nın Florida'daki uzay istasyonundan başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Yolculuk öncesi aileler fırlatma rampası yakınlarında toplandı. Bölgeye helikopterle gelen astronotlar hep birlikte poz verdi.

Türkiye'nin ilk astronotu Havacı Albay Alper Gezeravcı helikopterden inişinde büyük bir sevgi gösterisiyle karşılaştı.

Gezeravcı'nın "Nasılsınız?" sorusuna ailesi iyi olduklarını söyleyerek karşılık verdi. Buna mukabil Gezeravcı, "Sizi yukarıdan arayacağım" sözleriyle karşılık verdi ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti. Gezeravcı ve 3 astronot, aileleri ile vedalaştıktan sonra kendilerini fırlatma rampasına götürecek elektrikli araçlara bindi.

Daha sonra Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Türkiye saatiyle 00.49'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Axiom Space'in, "Ax-3" görevinde Alper Gezeravcı'ya ABD'den Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve İsveç'ten Marcus Wandt eşlik ediyor.

Mürettebatı taşıyacak aracın 1,5 gün sürecek yolculuk sonunda Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor. Türkiye Uzay Ajansı’nın verdiği bilgiye göre Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak olan Gezeravcı, orada 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Spacex Falcon 9 roketi hakkında

Gezeravcı'nın uzaya çıkacak ilk Türk astronot olacağı bu seferde kullanılacak SpaceX Falcon 9 roketi, iki aşamalı ve yeniden kullanılabilir bir roket.

Falcon 9, SpaceX tarafından taşınan yüklerin ve yolcuların Dünya'nın yörüngesine ve uzayın derinliklerine güvenli bir şekilde taşınması için tasarlandı.

Roketin yeniden kullanılabilme özelliği şirketin roketin pahalı parçalarını her yolculukta tekrardan üretme ihtiyacını ortadan kaldırıp, uzay yolculuğunu daha ekonomik hale getiriyor. SpaceX'in verilerine göre, Falcon 9 roketleri, toplamda 289 kalkış, 246 iniş yaptı. Roketler 221 kez de birden fazla uçuşta kullanıldı. Yeniden kullanılma özelliğine sahip Falcon-9 roketlerinden kaç adet bulunduğu ise bilinmiyor.

Uzunluğu 70 metre, çapı 3,7 metre ve yaklaşık 550 ton ağırlığındaki Falcon-9 roketi, alçak Dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8 bin 300 ve Mars'ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip. Falcon-9'ların 9 Merlin motorunda, alüminyum-lityum karışımı ile oluşturulmuş sıvı oksijen ve roket için kullanılan kerosen (RP-1) yakıt tankları bulunuyor.

