Rahatsızlıkları aktaracak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ı 30 Ocak'ta, 11.30’da kabul ederek görüşeceğini açıkladı.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine BM Genel Sekreteri’nin BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporlar ve son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Tatar, “Rum tarafı son günlerde halkımızı huzursuz etmek ve eskiden de denedikleri ve bir yere varamadıkları yöntemleri yeniden ortaya çıkarmak suretiyle saldırganlığını arttırmıştır” dedi.

“Rum liderliğinin bugünlerde dünyaya verdiği mesaj, Kıbrıs Türk halkına karşı bir saldırı başlatma suretiyle, belki de hiç olmadığı şekilde düşmanlık içermektedir” ifadelerini kullanan Tatar, Kıbrıs Rum tarafını bu tutumdan vazgeçmeye çağırdı.

“BM Genel Sekreteri’nin BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu iki raporun yayınlanmasının ardından Rum liderliğinden alışageldiğimiz maksimalist görüşler neredeyse aynı cümlelerle her gün kendi basınlarına servis edilmektedir” diyen Tatar, bu iki rapordan birinin, BM Barış Gücü’nün operasyonlarına, diğerinin BM İyi Niyet Misyonuna ilişkin olduğunu belirtti.

“Bu raporlar içerisinde özellikle ara bölge ihlallerine ilişkin saptamaları taraflı buluyoruz” şeklinde konuşan Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın bu raporlara ilişkin dün New York’ta BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimî üyesi ve 10 geçici üyesi olmak üzere 15 ülke temsilcisine brifing verdiğini kaydetti.

Tatar, Stewart’ın basına yapmış olduğu açıklamada iki tarafın kabul edebileceği bir uzlaşı modeline yaptığı vurgunun önemli olduğunu söyledi.

Öte yandan Kıbrıs Rum tarafının, Cuellar'ın federasyon zemininde müzakerelerin görüşülmesi için görev yapacağı yönünde açıklamalar yaptığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bunun gerçekleri yansıtmadığını vurguladı.

“Gelin düşmanca tutumunuzdan vazgeçin”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasının sonunda Kıbrıs Rum tarafına düşmanca tutumundan vazgeçmesi çağrısını yineleyerek, “Aynı coğrafyayı paylaştığımız Kıbrıs’ı bir iş birliği adasına dönüştürelim. Hem iki halk kazansın hem de bölgemizin istikrarına katkıda bulunalım.” dedi.

Tatar’dan, Girne Belediyesi’ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Belediyesi’ni ziyaret ederek, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile görüştü.

Açıklamaya göre, Tatar ziyarette, nüfus, trafik, yapılaşma, vergiler ve imar planı hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Girne’de artan nüfusla beraber yapılan yatırımlar ve iş alanlarının genişlemesiyle ekonomik kalkınmanın yaşandığını söyledi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kentin durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.