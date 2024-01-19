İlginç eserler yer alıyor

Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği'nin 15’inci Dernek Üyeleri Sergisi açıldı.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’ndeki sergiye Cumhurbaşkanı Tatar, milletvekilleri ve sanatseverler katıldı.

Etkinlikte konuşan Tatar, anlamlı bir sanatsal faaliyette bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, Bedia Kale başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği yönetimini ve üyelerini Kıbrıs Türk kültürüne yapmış oldukları katkılardan dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Untitled” isimli sergide emeği geçen sanatçıları tebrik etti, sergiye katılanların kişisel becerilerini sergilemelerine imkan sağlayan Kültür Dairesi Müdürlüğü ve Atatürk Meslek Lisesi görevlilerine teşekkür etti.

Kıbrıs Türkü’nün sanata ve kültüre verdiği değere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, sanatın her alanında olduğu gibi seramikte de eser yaratmanın bir zenginlik olduğunu vurguladı.

