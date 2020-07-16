Yangın helikopterimiz geldi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangın helikopterinin ülkemize geldiğini duyurdu.

Oğuz fotoğraflı iletisinde şunları yazdı:

“Ülkemizin orman yangınlarına müdahalede her zaman eksikliği hissedilen yangın söndürme helikopteri talebimiz doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ülkemize konuşlandırılmıştır. Bize bu imkanı sağlayan başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayın Fuat Oktay’a T.C. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye teşekkürlerimi sunarım.